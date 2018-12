Nekim slavnima 2018. godina donijela je nove ljubavi, a nekima prekide.

2018. je bila duga godina, a na neke od ovih celebrity prekida i razvoda možda ste i zaboravili.

Paris Hilton i Chris Zylka

Razmažena bogatašica i manje poznati glumac i model prekinuli su svega 10 mjeseci nakon prosidbe u Aspenu. Prsten je bio vrijedan 2 milijuna dolara, a navodno je Chris tražio bivšu zaručnicu da mu ga vrati nakon prekida koji je inicirala ona, jer on nije bio "onaj pravi".

Ariana Grande i Pete Davidson

Par se zaručio nakon svega mjesec dana veze, a nitko nije previše vjerovao u taj brak. 4 mjeseca nakon zaruka uslijedio je očekivani prekid, a posljednjih dana komičar zabrinjava obožavatelje svojim suicidalnim porukama na društvenim mrežama za koje se smatra da su posljedica prekida.

Ben Affleck i Lindsay Shookus

Holivudski glumac sreću nakon razvoda od Jennifer Garner pronašao je u producentici "Saturday Night Live" showa, Lindsay Shookus koja mu je navodno godinama bila ljubavnica. Iako se činilo da više ništa ne stoji na putu njihovoj sreći, Lindsay je bijesno napustila njihov zajednički dom. Navodno je ona bila ta koja je odlučila raskinuti zbog njegove ovisnosti o alkoholu s kojom se nije mogla nositi. Ubrzo nakon toga, Ben je završio na rehabilitaciji, ali i u vezi s mladim Playboy modelom Shaunom Sexton.

Jenna Dewan i Channing Tatum

Jedan od najšokantnijih razvoda 2018. godine svakako je bio onaj glumaca Jenne Dewan i Channinga Tatuma nakon 9 godina braka. Za par se mislilo da je doslovno savršen, a prekid su potvrdili sami putem Instagrama. Oboje su ubrzo pronašli ljubavne utjehe u drugim patnerima - ona u glumcu Steveu Kazeeu, a on u britanskoj pjevačici Jessie J.

Kourtney Kardashian i Younes Bendjima

Nakon konačnog prekida burne veze s partnerom Scottom Disickom s kojim ima troje djece, najstarija sestra Kardashian utjehu je pronašla u mlađahnom alžirskom modelu Younesu Bendjimi. Iako nitko nije previše vjerovao u njihovu vezu te je javnost smatrala kako manekenk iskorištava Kourtney zbog slave, par je izdržao u vezi gotovo 2 godine.

Liam Payne i Cheryl Cole

Nakon gotovo 3 godine veze, zbogom su se rekli i pjevači Cheryl Cole i Liam Payne. Unatoč razlici od 10 godina, par je prošle godine dobio i sinčića Beara, no Liam se navodno htio posvetiti solo karijeri, što je pjevačici jako smetalo. Dok je ona bila doma sa sinčićem, Liam je nastupao te tulumario diljem svijeta, a brzo nakon prekida, svijetu je predstavio novu djevojku.

Justin Theroux i Jennifer Aniston

Nakon 7 godina veze i 2 godine braka, glumački par potvrdio je razvod u veljači. Ipak, par je prekinuo još krajem 2017. godine, no bila je to dobro čuvana tajna. O razlozima se i dalje nagađa, od toga da ona nije željela djecu do toga da su njoj smetale njegove brojne prijateljice.

Alessandra Ambrosio i Jamie Mazur

Brazilska manekenka i njezin zaručnik milijunaš prekinuli su u tišini nakon 10 godina zaruka i dvoje djece. Par se nikada nije vjenčao, jer kako je ona objasnila, "nisu imali vremena niti im je to bio prioritet". Oboje su brzo viđeni s drugim partnerima, no rastali su se bez niskih udaraca i skandala.

Olivia Culpo i Danny Amendola

Bivša Miss SAD-a i igrač američkog nogometa rastali su se u ne tako lijepim odnosima nakon što je on viđen kako izmjenjuje nježnosti s drugom ženom. Sportaš je ljepotici slomio srce baš kao što je to učinio i njezin bivši dečko Nick Jonas kada ju je iznenada ostavio, a ona se nadala zarukama. Nick je nedavno oženio bivšu Miss svijeta i glumicu, 10 godina stariju Priyanku Chopru.

Cardi B i Offset

Popularna reperica nedavno je na Instagramu potvrdila prekid s ocem svoje 5-mjesečne kćerkice i zaručnikom, glazbenikom Offsetom. Kako je sama otkrila, stvari već duže vrijeme nisu funkcionirale među njima, no i dalje ostaju poslovni partneri. Šuškalo se kako su pravi razlog njegove brojne prevare, no glasine su se utišale.

Hayden Panettiere i Vladimir Kličko

Glumica i boksač počeli su se viđati 2009. godine, a za prekid zaruka saznali se u kolovozu 2018. godine kada je ona viđena sa sadašnjim dečkom Brianom Hickersonom na romantičnoj večeri. Bivši par zajedno ima i kćerkicu Kayu, a posljednjih mjeseci glumica zabrinjava svojim čudnim ponašanjem. Navodno ima i problema s alkoholom, a prije nekoliko godina iskreno je progovorila i o postporođajnoj depresiji u koju je upala. Boksač se nikada nije oglasio u vezi prekida.

Dragan Jurilj i Mia Franić

Poduzetnik Dragan Jurilj i 23 godine mlađa manekenka Mia Franić odlučili su se razvesti nakon godinu i četiri mjeseca braka. Sad već bivši supružnici, bračne zavjete izmijenili su u travnju 2017. godine u Maroku. "Obavještavamo vas da smo se prije mjesec dana Dragan i ja sporazumno, uz uzajamno razumijevanje i uvažavanje razveli. Razlozi našeg razvoda su osobne prirode i o njima ne želimo javno govoriti, nadamo se da ćete za to imati razumijevanja", napisala je tada Mia.

Nikola i Katarina Pokrivač

Ova godina presudila je i obitelji Pokrivač. Umjesto da proslave 4. godišnjicu braka, par se odlučio razvesti. Iza njih je bilo teško razdoblje u kojem je bivši nogometaš uspješno pobijedio zloćudnu bolest, a tijekom liječenja, supruga se nije odvajala od njega. Nikola i Katarina već su jednom prekidali, no ubrzo su shvatili da ne mogu jedno bez drugog. Ovoga puta to nije bilo tako.

Lujo Kunčević i Ivana Mišura

Glumac i bivša Miss Universe također su se odlučili rastati u 2018. godini, no naglasili su kako su to učinili prijateljski. Oboje su ubrzo pronašli utjehe u drugim partnerima: on u Petri Reškovec, a ona u bivšem nogometašu Goranu Vlaoviću koji je od nje stariji čak 17 godina.

Borko Perić i Dora Delbianco

Glumac Borko Perić i dramaturginja Dora Delbianco rastaju se nakon 15 godina braka. Par se upoznao u rodnoj Puli, no u početku su bili samo prijatelji. Vjenčanje se održalo 2003. godine, a dvije godine kasnije stigla je kći Irma. O razlozima kraha ove ljubavi još uvijek se samo nagađa.