Slavni prekidi i razvodi obilježili su 2017. godinu. Donosimo vam ljubavne neuspjehe domaće, a i svjetske scene.

Nedvojbeno je da je ova godina donijela niz prekida i razvoda slavnih. Tako će godinu na izmaku mnogi pamtiti upravo po ljubavi s neslavnim završetkom. Donosimo vam kobne ljubavne neuspjehe domaće, a i svjetske scene u 2017. godini.

Početak 2017. godine obilježio je prekid Ive i Jerke Leke. Par se upoznao još 2008. godine, no nakon pet godina braka bračnoj idili došao je kraj. Leku su nakon razvoda povezivali s 22-godišnjom studenticom, no za SHOWBUZZ.hr otvoreno je demantirao glasine. "Osobu ne poznajem. Nikada je nisam vidio. Trenutno nemam nikoga. Ove informacije su smiješne", rekao nam je Leko koji se još u siječnju odselio od Ive i dvojice sinova. Iva o svemu i dalje šuti. "Jednostavno imam jako loša iskustva što se takvih stvari tiče, onda se to tako malo preuveliča i ne bih o tome pričala'", kratko je ljetos prokomentirala Iva za IN magazin.

U travnju su nakon osam mjeseci braka papire za razvod predali i pjevač Boris Novković i Ines Katić. Nakon razvoda Novkovića su često prozivali za nove ljubavi, no jasno je dao do znanja što mu je prioritet. Tako je odlučio začepiti usta brojnim zlobnicima i na svom Facebook profilu poručio kako već osam godina sa bivšom suprugom Lucijom Matić odgaja sina s posebnim potrebama zbog kojeg je i prekinuo dobar dio pjevačke karijere. Osim toga, pjevač za sebe kaže da je sretan i razveden čovjek koji trenutno nema nikoga. "Slobodan sam i razveden čovjek i sa kim pijem kave i izlazim moja je osobna stvar. Kad nađem novu ljubav, partnericu, djevojku bit će potkrijepljeno zajedničkom fotografijom, imenom i prezimenom", poručio je Novković.

Njihov razvod mnogi su dočekali s velikom nevjericom. Najdugovječniji par domaće scene razveo se nakon 28 godina. Riječ je o braku glumaca Borisa Svrtana i Nine Erak. Ljetos je i sam glumac progovorio o razvodu rekavši kako je ponosan na silne godine koje su iza Nine i njega. "Ja se s velikim ponosom mogu osvrnuti na 28 godina koje smo Nina i ja proveli zajedno. U veoma smo dobrim odnosima i dalje, tako da tu osim nekog prvotnog šoka nema nekih velikih prepreka. Prijatelji mi kažu da smo mi dokaz kako ljudi mogu biti još bolji nego ranije kad se razvedu", rekao je ljetos Svrtan za IN Magazin. Par se razveo u svibnju, no njihovoj sreći došao je kraj još početkom godine kad se Svrtan iselio iz zajedničkog stana.

Nakon tri godine svoju su vezu u rujnu okončali Ana Gruica i Hrvoje Šalković. Par zajedno ima dvogodišnjeg sinčića, no činjenica je da Ana nije gubila vrijeme. Nedugo nakon prekida, Gruica je u javnosti viđena s novim partnerom. Naime, Ana trenutno ljubi psihijatra Borana Uglešića s kojim je 15-godišnje prijateljstvo okrunila vezom. Čini se kako ljubav Gruice i Uglešića itekako cvjeta sudeći po njenim objavama na Instagramu. Vrlo rado s obožavateljima dijeli romantične fotografije, a osobito se pohvalila onima s putovanja iz Italije.

Rujan je donio još jedan prekid domaće scene, i to onaj Jelene Rozge i Stjepana Hausera. Nakon dvije i pol godine veze pjevačica i viončelist odlučili su da svatko kreće svojim putem. Pale su i zaruke, no do vjenčanja nije došlo. O prekidu se tada oglasila i sama Jelena putem svog predstavnika za medije. "Ovim putem želim obavijestiti medije da smo Stjepan i ja odlučili prekinuti našu vezu i krenuti svatko svojim putem. Iza nas ostavljam lijepe uspomene i okrećem se budućnosti i novim životnim radostima. Zahvaljujemo medijima na razumijevanju što o ovoj temi više ne želimo pričati. To je naša zajednička odluka i molimo vas da je poštujete", poručila je tada Jelena. Nakon prekida dobivala je brojne ljubavne ponude, povezivali su je i s poznatim nogometašem Kristijanom Ipšom, no Rozga je glasine oštro demantirala. Zanimljivo je da je upravo Ipša ljubio Gruicu još 2012. no razišli su se nakon godinu dana veze.

U listopadu je razvod zatražila i Martina Novosel, supruga Todorićevog sina Ante. Bivša Miss Hrvatske s Antom je u braku bila još od 2002. godine, a zajedno imaju i troje djece. Imali su vjenčanje iz bajke, živjeli mirnim obiteljskim životom, no njihovoj sreći došao je kraj. Osim njih, hrvatsku javnost potresao je i razvod jednog od najskladnijih brakova. Nakon 15 godina braka razveli su se supružnici Iva i Boško Balaban. Vijest o razvodu uspješno su šest mjeseci čuvali od očiju javnosti. Par zajedno ima troje djece, a Iva je nakon razvoda vratila i svoje djevojačko prezime i tako ponovno postala Iva Radić.

Ovu godinu također su obilježili prekidi i razvodi svjetske scene. Jedan od najomiljenijih parova Hollywooda nije uspio spasiti svoj naizgled savršen brak. Tako su se još početkom godine razveli glumac Ben Afleck i Jennifer Garner. Desetogodišnji brak okončala je i bivša članica grupe Spice Girls, Mel B. Nakon niza afera o zlostavljanju, predala je papire za razvod od producenta Stephena Belafontea. Samo tri mjeseca nakon poroda, svoj petogodišnji brak okončala je i pjevačica Janet Jackson. Janet i milijarder Wissam Al Mana odlučili su se sporazumno rastati te zajedno nastaviti brigu o djetetu.

Još jedan nezgodan, a i skup razvod svjetske scene bio je onaj Petre Ecclestone i Jamesa Stunta. Kći Bernieja Ecclestonea zatražila je razvod od Stunta prozvavši ga "nasilnim zlostavljačem" te okončala šestogodišnji brak. Poznati holivudski par Anna Faris i Chris Pratt također su šokirali javnost objavom da se razvode nakon osam godina braka. I jedan od najbogatijih ljudi svijeta krenuo je svojim putem. Vlasnik engleskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramovič u kolovozu se, nakon 10 godina braka, razveo od galeristice Darie Žukove. Iako je 2017. godina za mnoge bila i više nego turbulentna, neki već uživaju u novoj ljubavi, dok drugi pak cijene svoju slobodu.