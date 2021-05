Destiny je dobila brojne pohvale za vokalnu izvedbu svoje pjesme "Je Me Casse", no scenski nastup je ipak bio druga priča i razočarala je javnost svojom nesigurnošću i problemima s kostimom.

18-godišnja predstavnica Malte Destiny je nakon prve probe na Eurosongu u Rotterdamu izgubila titulu najvećeg favorita za pobjedu.

Mlada pjevačica je izvela pjesmu "Je Me Casse" i dobila pohvale za svoju odličnu vokalnu izvedbu, no njezin scenski nastup je razočarao mnoge. Destiny se na pozornici pojavila u ružičastom kombinezonu i visokim čizmama u kojima se jedva kretala te su joj padale s nogu, pa joj je ona na lijevoj nozi sezala do iznad koljena dok joj je desna bila ispod.

Zbog toga se vjerojatno fokusirala tek na pokrete ruku i pjevanje dok su njezine plesačice samouvjereno izvele svoj dio nastupa. Javnost je komentirala i da je Destiny nedostajalo samopouzdanja na pozornici i previše gledala u svoje noge umjesto u smjeru publike, odnosno prema kamerama.

Pjevačica nije puno pala na kladionicama, tek na drugo mjesto zasad, a poziciju favorita je od nje preuzela predstavnica Francuske Barbara Pravi s pjesmom "Voilà".

Kako pišu strani mediji, naša Albina je na 20. mjestu na kladionicama i dobila je pohvale za svoj nastup na probi, no zamjerili su joj provokativni kostim koji dosta pokazuje njezinu stražnjicu.