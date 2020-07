Dizajnerice Martina Čičko Karapetrić i Morana Saračević ljepotom veličanstvenih kreacija liječe naše teške misli uzrokovane koronakrizom.

Kada je mačak tako šarmantno doviknuo Alisi “svi smo ovdje ludi”, pokušavajući joj objasniti kako izgleda svakodnevica ljudi u Zemlji čudesa u koju se spustila ušavši u zečju rupu, stvoren je citat za povijest koji se rado i danas izgovara. Naime, u svega nekoliko riječi Lewis Carroll objasnio je kako je posve normalno, čak i uobičajeno, biti pomaknut, šašav i drugačiji kako bi opstao u prečesto dosadnom i okrutnome svijetu.



Kako se povijest stalno ponavlja, tako i ove godine svjedočimo nevjerojatnom razvoju događaja na svjetskoj razini, uzrokovano koronavirusom koji je promijenio naš svijet i pritom najjače udarao na industriju luksuza, mode i ljepote.



Sve ono što smo do jučer smatrali očekivanim, ono u čemu smo gotovo uživali bez razmišljanja, sada je poljuljano i dovedeno u pitanje. Kako bi odgovorile na teška pitanja, tamne misli i osjećaj nemoći koji vlada u industriji luksuza, dizajnerice modnog dvojca Boudoir – Martina Čičko Karapetrić i Morana Saračević – odlučile su predstaviti novu capsule kolekciju couture mode naziva "Prkosne haljine" i pritom su osmislile vizualno atraktivne kreacije koje najbolje sumiraju upravo citat iz "Alise iz zemlje čudesa". Raskošni printovi na maksi kreacijama kao da govore o nekom drugom, sretnijem i opuštenijem životu, pomaknutom i ekscentričnom, a opet dovoljno ljupkom i ženstvenom. Prkos izazovnim vremenima.



Njihove kampanje već su dugi niz godina pravi festival ljepote, a tako je i ovaj put u još jednoj izvedbi Franje Matkovića i Senje Vild, koji su ovjekovječili najnovije Boudoir kreacije. Duge haljine prepune volumena i valova, koje s pokretom otkrivaju svoju stvarnu ljepotu i neodoljivost, glavne su uloge u slagalici stila koju ne treba previše razotkrivati. Romantična, superženstvena moda, s natruhama nešto prigušivijeg, smirenijeg senzibiliteta, obojena je neočekivanim kolorima koji oduzimaju dah.



Ovim je kreacijama teško reći "ne" zbog više razloga – supernosivi komadi pravi su statement komadi kojima trendovi ne mogu ništa, koji postoje kako bi grlili žensku figuru i dali joj onaj "we are all mad here" potpis. Boudoirke ne odustaju od svoje jedinstvene estetike, produkcije jedinstvenih, gotovo couture komada, i to je ono čarobno. Moda živi, u svojem svemiru, baš kako to i priliči.