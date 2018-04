Proljeće sa sobom donosi neke nove i uzbudljive početke te uvodi u dugo, toplo ljeto

Arena Centar ponovno je okupio poznate hrvatske urednike i urednice koji su odabrali svoje omiljene modne trendove i 50 'must have' komada odjeće za nadolazeću sezonu. Sve to Arena Centar objedinio je u novom Fashion Lookbooku najnovijih kolekcija za proljeće i ljeto.

Proljeće sa sobom donosi neke nove i uzbudljive početke te uvodi u dugo, toplo ljeto, a ovaj najmoderniji i najveći trgovačko-zabavni centar u Hrvatskoj savršeno je mjesto za stilsko osvježenje jer nudi više od 200 trgovina svjetski popularnih top brendova.

Renomirani modni znalci otkrili su tako da će se u toplije doba godine nositi bezvremenski tamni traper, senzualne haljine na preklop, neodoljive bluze otvorenih ramena, razigrani karirani uzorak, 'statement' torbe i velike naušnice koje ističu lice, dok su za snažniji spol rezervirane prugice te majice s upadljivim uzorcima. Nova sezona idealna je i za nešto odvažnije modne pothvate, pa će se nositi i 'matchy-matchy' kombinacije, a za one s posebnim ukusom rezervirane su samurajske hlače uz koje nitko ne može proći nezamijećeno.

Kako biste u novim komadima odjeće iz Arena Centra izgledali još bolje, svakako treba obratiti pozornost i na aktualne beauty trendove. Arenin Lookbook tako donosi i neizostavne make-up proizvode uz koje u nekoliko trenutaka možete izgledati sređeno te istaknuti lice, a tu su i proizvodi za njegu kože kako biste i bez trunke šminke izgledali svježe i odmorno.

Inspirirajte se uz pomoć Arena Centar Fashion Lookbooka i u toplije doba godine ušetajte odjeveni po posljednjim trendovima.