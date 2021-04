Avicii je tragično preminuo u dobi od 28 godina. Bio je jedan od najplaćenijih DJ-a na svijetu, a njegovi singlovi su se nalazili na vrhu glazbenih ljestvica.

Tragična smrt poznatog DJ-a Aviciija šokirala je svijet prije tri godine jer rijetko tko je mogao naslutiti da bi njegov život mogao tako završiti iako je otvoreno pričao o borbi s depresijom i alkoholizmom.

Šveđanin, čije je pravo ime bilo Tim Bergling, preminuo je 20. travnja 2018. u Omanu u dobi od 28 godina. Avicii je bio jedan od najplaćenijih DJ-a na svijetu i njegovi singlovi su se nalazili na vrhu glazbenih ljestvica.

Dok su brojni obožavatelji uživali u njegovim nastupima, on se borio sa svojim zdravstvenim problemima. U tajnosti je više puta završio u bolnici i mučio se s kroničnom upalom gušteraše zbog ovisnosti o alkoholu.

Nakon Aviciijeve smrti njegova je obitelj rekla da je ostavio poruku s riječima: "Ne mogu više". Posljednje dane svog života je proveo na odmoru u Omanu u idiličnom odmaralištu Muscat Hills, a bio je u luksuznom farmerskoj kući okruženoj električnom ogradom pa je mogao puštati goste k sebi ili odbiti njihov posjet.

Glazbeniku je bilo dosta njegovih brojnih nastupa, a 2016. mu je taj svijet slave bio previše nakon što je u osam godina imao više od 800 koncerata. Svojedobno je otvoreno rekao da ne voli biti u centru pozornosti i da svoje živce smiruje alkoholom prije velikih gaža.

"Konstantno putujem, život mi se svodi na kovčeg, dođete na to neko mjesto, svuda oko vas je besplatan alkohol, na neki način je čudno ako ne pijete. Bio sam toliko nervozan. Pijenje alkohola prešlo mi je u naviku jer se s vremenom počnete oslanjati na onu hrabrost i samopouzdanje koje dobijete od njega, a onda ubrzo postanete ovisni. Vjerojatno pijem više nego što bih trebao, ali imam pravilo – nikad ne pijem dva dana zaredom", otkrio je.

Priznao je i kako zbog užurbanog načina života doslovno živi od brze hrane, energetskih pića i cigareta, a onda je odlučio povući se u mirovinu, zbog čega su njegovi obožavatelji, ali i obitelj i prijatelji mislili kako je napokon pronašao svoj mir.

"Moj život je jedno ludo putovanje. Počeo sam nastupati kad sam imao 16, a već s 18 sam krenuo na turneje. Od tada sam 100 posto u pokretu. Kad se s vremena na vrijeme osvrnem na svoj život zapitam se 'wow, jesam li ja to učinio?' Počeci karijere najbolje su razdoblje mog života. Jest da sam prošao kroz puno tjeskobe i stresa, ali vrijedilo je", istaknuo je Avicii kasnije pa je javnost bila uvjerena da je riješio svoje probleme.

No u jednom trenutku zbog njegovog pretjeranog konzumiranja alkoholnih pića morao je na operaciju uklanjanja žučnog mjehura i slijepog crijeva zbog čega je 11 dana proveo u bolnici. DJ je cijenio privatnost i žarko ju želio, ali je u isto vrijeme bio pristupačan prema obožavateljima i rado se fotografirao s njima.

Izgledao je sretno dok se sunčao i odmarao u Omanu. Slike na kojima je tada pozirao s obožavateljima su posljednje koje ga prikazuju živog.

Kako su pisali švedski mediji, Timova obitelj je bila svjesna njegovih unutarnjih borbi. "Znali su da se osjeća loše. Popravljalo se i pogoršavalo, no kada je boravio u Omanu postalo je gore. Zabrinuli su se kad su pričali s njim preko mobitela i znali su da netko od njih mora reagirati te otići k njemu", rekao je izvor.

Unatoč tome bilo je prekasno za Aviciijev spas jer se avion člana obitelji spustio u Omanu dva sata nakon što si je DJ presudio.

Obitelj švedskog glazbenika istaknula je kako je Avicii bio krhka, umjetnička duša koja je tražila odgovore na egzistencijalna pitanja. Dodali su kako je bio perfekcionist koji je htio postići više nego što se očekivalo od njega te da je putovao i teško radio napornim tempom što mu je uzrokovalo golemi stres.

Inače, Avicii je bio jedan od predvodnika suvremenog Electronic Dance pokreta i jedan od rijetkih DJ-jeva koji je punio arene diljem svijeta. Osvojio je dvije MTV Music Awards nagrade, nagradu Billboard Music te je dva puta bio nominiran za Grammyja. Njegova posljednja objava na Twitteru bila je posvećena upravo nominaciji za nagradu Billboard za 2018. godinu.

Neki od njegovih najvećih hitova su "Wake Me Up!", "The Days" i "You Make Me" te mega popularni "Le7els". Surađivao je s glazbenim zvijezdama kao što su Coldplay i Madonna, a domaća publika imala ga je priliku vidjeti na festivalu Ultra Europe u Splitu.

Nakon DJ-eve smrti češki model Tereza Kacerova (28) otkrila je da su bili u vezi i podijelila je dirljivu objavu posvećenu njemu.

"Više se ne budim s tvojom glavom na svojim prsima i Lukinom na ramenu", napisala je.

"Provela sam posljednje dane čekajući da se probudim, čekajući da mi netko kaže kako je ovo neka bolesna šala, neka užasna pogreška. Mislim da sam konačno shvatila da te istinski više nikada neću vidjeti", istaknula je Kacerova koja je objavila zajedničke fotografije s DJ-om.

Ispričala je da je prvih nekoliko dana kada je procurila vijest kako je DJ umro, maltretirala Aviciijeve prijatelje da joj kažu je li se to stvarno dogodilo i gdje je, a onda je tražila na internetu članke o tome.

Tereza je rekla da se glazbenik ponašao kao otac njezinom sinu Luki i kako su planirali obitelj. Dodala je kako svaki put kad se sjeti da neće neke svoje planove ostvariti u budućnosti, osjeti fizičku bol u srcu.

"Nikada neću završiti uvjeravanje tebe da se naša kći mora zvati Serafina", napisala je Čehinja. Naglasila je da Avicii nikada neće završiti svoju tetovažu lica koja nevjerojatno liči na nju, a nalazila se na unutarnjoj strani njegove podlaktice. Objasnila je i zašto su glazbenik i ona tajili da su u vezi.

"Uvijek sam htjela da naša veza bude privatna jer sam htjela da bude naša i samo naša te nisam htjela da ludilo bude dio nje", istaknula je Tereza. Prisjetila se i zadnjih riječi koje joj je DJ rekao.

"Posljednje riječi koje si mi uputio su bile: 'Volim te. E pa volim te baš kao i meksičku coca-colu'", napisao je model. Čehinja je odrasla u američkom Vermontu i pojavila se u glazbenom spotu grupe Maroon 5.

