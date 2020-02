Phillip Schofield voditelj je najpopularnije britanske emisije "This Morning" već 18 godina.

Poznato britansko voditeljsko lice Phillip Schofield priznao je na Instagramu da je homoseksualac.

Schofield je voditelj najpopularnije britanske emisije "This Morning" i ne bi to bila takva senzacionalna vijest da dotični nije već 27 godina u braku sa Stephanie Lowe te s njom ima dvije kćeri.

"Nikada ne znate što se događa u nečijem naizgled savršenom životu i s čime se ljudi sve bore. Uz podršku svoje žene i svojih kćeri prihvatio sam činjenicu da sam gay. To je uzrokovalo brojne teške razgovore u našem domu. Oženjen sam sa Steph gotovo 27 godina i imamo dvije prelijepe kćeri, Molly i Ruby. Moja obitelj pokušala me razveseliti, obasipati ljubavlju i nježnostima, iako su i same bile zbunjene. No i dalje ne mogu spavati i prošao sam neke vrlo mračne trenutke.

Konflikt onog što jesam duboko u sebi i vanjskog svijeta se smanjio. Danas, s pravom, biti gej je razlog za slavlje i ponos. Da, osjećam bol i zbunjenost, no razlog za njih je samo bol koju nanosim svojoj obitelji", započeo je u Instagram pričama Schofield.

"Steph je bila nevjerojatna, jako je volim. Ona je najljubaznija duša koju sam upoznao. Moje cure zadivile su me svojom ljubavlju, zagrljajima i ohrabrujućim riječima. I moja i Stephina obitelj zaprepastile su me svojom ljubavlju, prihvaćanjem istog trena i podrškom. Naravno da su zabrinuti za Steph, ali znam da će nas oboje podići. Moji su prijatelji najbolji, posebno Holly, koja je bila tako ljubazna i mudra - i koja me zagrlila dok sam joj jecao na ramenu. Nisam se mogao nadati divnijem timu od onoga s kojim radim."

"Molim vas budite ljubazni, posebno prema mojoj obitelji", zaključio je na kraju.