Lena Terlutter u Hrvatsku je stigla na nagovor prijateljice, dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

Na poziv svoje prijateljice i naše uspješne dizajnerice Aleksandre Dojčinović u Hrvatsku je ovih dana stigla Lena Terlutter (36), jedna od najslavnijih njemačkih, ali i svjetskih influencerica uopće, koju samo na društvenoj mreži Instagram prati gotovo pola milijuna ljudi.

Lenin desetodnevni odmor u našoj zemlji započeo je u Aleksandrinoj splitskoj trgovini, gdje je ova modna ikona istančanog stila odabrala nekoliko haljina za ljetni odmor, a u jednoj od njih, prelijepoj, bijeloj, romantičnoj haljinici Celia spremno je pozirala za Instagram odmah idući dan u Dubrovniku, na opće oduševljenje svojih poklonica iz cijelog svijeta. A ovo nije prvi put da u Aleksandrinu trgovinu zalaze slavni blogeri. Podsjećamo, upravo se u Splitu njezinim haljinama oduševio i Bryanboy, jedan od najutjecajnijih svjetskih blogera, a u njezinim je haljinama često šetala i Tamara Kalinić.

Dolazak Terlutter u Dalmaciju nastavak je Aleksandrinih suradnji sa slavnim i uspješnim ženama, koje svojim načinom života mogu služiti kao primjer i inspiracija drugima. Lijepa Nijemica, naime, u rodnoj je Njemačkoj poznata i po tome što se dvadeset godina uspješno bavila modellingom, ponosna je supruga i majka triju prekrasnih djevojčica, a danas je i priznata poduzetnica, budući da je u rodnom Kölnu vlasnica nekoliko vrlo popularnih modnih trgovina.

„Kada smo se nedavno vidjele u Francuskoj, Leni sam predložila Hrvatsku kao destinaciju za ljetni obiteljski odmor, što je ona objeručke prihvatila, budući da se naslušala priča o našim ljepotama i već se dugo u to htjela uvjeriti iz prve ruke. Meni se to učinilo i kao lijepa prilika za promociju našeg turizma po svijetu, budući da je Lena istinski influencer današnjice, ne samo s obzirom na broj pratitelja na društvenim mrežama, već i zato što su njezin potencijal prepoznale i najveće modne kuće današnjice poput Chanela, Diora i Cartiera, s kojima redovito surađuje. Uz to, velikim me ponosom ispunjava to što ju je i Lei Lou estetika osvojila na prvu“ - otkrila nam je Dojčinović.

U deset dana, koliko je provela u našoj zemlji, Terlutter je brodom posjetila gotovo cijelu našu obalu, a oduševljenje viđenim, ponajprije ljepotama krajolika, ljudima, hranom i običajima, nije skrivala ni u jednom trenutku, a društvo su joj cijelo vrijeme pravili suprug Leonard i dvije mlađe kćerkice Lola (3) i Milla (2).

„Iznimno sam sretna što se Lena tako lijepo provela kod nas i što sam ju imala prilike ugostiti. No, naša suradnja neće stati samo na ovom ljetnom susretu, nego već planiramo i neke projekte u budućnosti. Osim nje, pozvala sam još neke svoje slavne prijatelje i suradnike da nas posjete i iz prve se ruke uvjere u ljepote naše zemlje i nadam se da ćemo ih vrlo skoro imati prilike vidjeti u Zagrebu ili na Jadranu“ - najavljuje Dojčinović očito radnu jesen.