Severina će uskoro ponovno biti sa sinom kojeg je dobila s Milanom Popovićem, nakon što joj je sud vratio skrbništvo.

Nakon što je punih 20 mjeseci prolazila kroz težak period, Severina ovih dana ima razlog za sreću i to zbog odluke suda da joj se vrati skrbništvo nad sinom.

A taj dugoočekivani dan konačno se približio i prema pisanju Slobodne Dalmacije, dječak se kod nje vraća ovog vikenda i tamo će provesti 14 dana. Izvor koji je to potvrdio dodao je i kako je Županijski sud u Splitu takvu odluku donio 5. srpnja, a ista je Severini i ocu dječaka Milanu Popoviću odaslana u kolovozu.

Vijest o odluci suda prije nekoliko dana potvrdio nam je i Severinin odvjetnik Mate Matić.

"Županijski sud u Splitu odlučio je vratiti dijete Severini. Odlučeno je da će dijete pola vremena provoditi s majkom, a pola s ocem, odnosno da će imati zajedničko skrbništvo nad djetetom. Preostaje nam vidjeti hoće li se roditelji uspjeti dogovoriti ili će sud precizirati detalje", rekao nam je Matić dodajući da na ovu odluku nema žalbe i da će se naknadno boriti da Severina dobije puno skrbništvo nad djetetom.

"Odluku nisam vidio, ali je definitivno to - to. To je bio dio našeg zahtjeva, da ravnopravno skrbništvo imaju majka i otac, s tim da je odlučeno da će prebivalište djeteta biti kod majke", istaknuo je odvjetnik pjevačice.

Podsjetimo, sud je krajem 2019. godine donio privremenu mjeru prema kojoj je odlučeno da njezin sin kojeg je dobila sa srpskim poduzetnikom Milanom Popovićem živi s ocem. U skladu s tom odlukom imala ga je pravo viđati dva puta tjedno i svakog drugog vikenda, te blagdanima, ljetnim i zimskim praznicima.

Severina i Milan su se nedavno pojavili na Županijskom sudu u Splitu, na ročištu u kojem se odlučivalo o skrbništvu nad njihovim zajedničkim sinom. Popović nije davao izjave, a Severina je bila izjavila kako se nada da će sina viđati češće.

"Jako sam tužna. 20 mjeseci moje dijete je bez majke i ja sam bez djeteta pod jako neobičnim okolnostima, ali vjerujem u pravdu i nadam se da će biti sve u redu", rekla je za Dnevnik Nove TV, a njezina nadanja konačno su se i ostvarila.