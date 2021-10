Marina Tucaković je prije smrti napisala tekst za pjesmu "Moda i sloboda" koja je sad uglazbljena, a izvodi je pjevačica Ivana Bogičević.

Pokojna autorica Marina Tucaković iza sebe je ostavila brojne hitove koje je napisala za glazbenike iz cijele regije, a sada je uglazbljena i zadnja pjesma koju je napisala prije smrti.

Pjesma se zove "Moda i sloboda" i izvodi je pjevačica Ivana Bogičević, a Marina ju je napisala za samo deset minuta i to na zamolbu njezina mentorice iz showa "Zvezde Granda" Ane Bekute, piše Nova.rs.

"'Ko me hoće, hoće me žestoko, 'ko me neće, samo mene zna, jer kod mene samo ja se pitam, nitko nema pravo izbora. Svi su meni najbolji večeras, a već sutra loši su mi svi, kako sada sa mnom stoje stvari mislim da se nikad neću udati", referen je pjesme koju možete poslušati ovdje, a prati je i izazovan spot.

Podsjetimo, Marina Tucaković je preminula 19. rujna nakon duge i teške bolesti, a sahranjena je deset dana kasnije u obiteljskoj grobnici na Novom groblju u Beogradu pokraj svojeg sina Miloša.

Tijekom bogate karijere napisala je stotinu pjesama koje su otpjevali Severina, Oliver Dragojević, Toše Proeski, grupa Magazin, Mate Mišo Kovač, Jelena Karleuša, Neda Ukraden i mnogi drugi glazbenici iz regije, a nedavno se doznalo i da joj neki od njih nikada nisu platili za pjesme.