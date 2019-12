Pornozvijezda Mia Khalifa uskočila je u raskošnu vjenčanicu i zbunila fanove. Udaje li se to ona?

Najslavnija umirovljena pornozvijezda današnjice, 27-godišnja Mia Khalifa, poznata je diljem svijeta po svojem neodoljivom seksepilu i po zavidnim vještinama u krevetu, koje je itekako dobro unovčila za vrijeme trajanja svoje pornokarijere.

O njezinu se ljubavnom i seksualnom životu mnogo pričalo, a sada je po drugi put u nekoliko dana ta slavna dama na Instagramu objavila fotografije u vjenčanici. Uskoro ćemo saznati radi li se to o ozbiljnim pripremama za vjenčanje, jer se Libanonka naime u ožujku zaručila za švedskog chefa Roberta Sandberga, koji je od nje stariji dvije godine, a kada s njim uplovi u bračnu luku, to će joj biti drugi brak.

Kao 18-godišnja djevojka Mia se udala za svoju srednjoškolsku ljubav, no taj brak nije izdržao test vremena, te je brzo došlo do rastave. Navodno je bivši muž egzotične ljepotice bio iznimno ljubomoran na pažnju koju je privlačila svojim tijelom i samopouzdanjem, pa su se na kraju razišli - i to prije no što je ona uopće postala megapopularna pornozvijezda.

Mia se već nekoliko godina ne bavi aktivnim snimanjem pornofilmova, no njezini su videi pornografskog sadržaja i dalje jedni od najgledanijih na svijetu. Ljepotica tvrdi kako se umirovila te da se više nikada neće skidati, a kamoli seksati pred kamerama, no njezini se fanovi nadaju da će se u jednom trenutku predomisliti i pružiti im zadovoljstvo gledanja nekog njezina novog uratka.

Zanimljivo je da je Mia u pornoindustriji bila tek nekoliko mjeseci, točnije na prijelazu s 2014. na 2015., a izazvala je pravu pomutnju snimajući filmove u hidžabu. Prestala je snimati nakon što je počela primati prijetnje smrću. ISIS joj je prijetio, pa je zbog toga odlučila prekinuti s pornografijom.