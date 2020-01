45-godišnja pornoglumica Jenna Jameson 2018. godine izgubila je nevjerojatnih 40 kilograma, no posustala je.

Bivša pornozvijezda Jenna Jameson početkom 2018. godine pohvalila se nevjerojatnom tjelesnom transformacijom.

Naime, 45-godišnja plavuša tada se pohvalila gubitkom čak 40 kilograma koje je natukla u trećoj trudnoći, a to je zahvalila keto dijeti, povremenom postu te vježbanju.

Jenna je tada sa svojim obožavateljima na društvenim mrežama dijelila svaki korak dijete i napredak te ih na sve moguće načine motivirala na pozitivne promjene. Ipak, pornozvijezda je posrnula te u kraćem roku vratila dio izgubljenih kilograma.

Tako je na Instagramu otkrila kako ima 70 kilograma te da uskoro ponovno kreće u borbu s kilogramima u kojoj joj je cilj skinuti 13 kilograma.

"Sa 70 kilograma vraćam se keto dijeti. Jutros sam pojela salatu od rikole, češnjaka, parmezana, krastavaca, tikvica i maslaca. Vrijeme je da skinem 13 kilograma. Polako se okrećem povremenom postu, ali sam proždrljiva. Jela sam sve i svašta. Uzbuđena sam jer ću vam pokazati fotografije napretka", poručila je Jenna pored fotografije na kojoj je jasno kako je posustala.

Najveća podrška Jenni svakako je zaručnik Izraelac Lior Bitton, s kojim je u travnju 2017. godine dobila kćerkicu Batel Lu te zbog njega prešla na židovstvo kako bi se mogli vjenčati. Par je zajedno od 2015. godine. Prethodno je Jenna bila u kratkim brakovima s Bradom Armstrongom i Jayem Grdinom.

U prvom braku s kolegom i vlasnikom pornokompanije Bradom Armstrongom izdržala je svega deset tjedana. Par je prekinuo 1997. godine, no do 2001. godine po ugovoru su radili zajedno te su se tek tada službeno rastali. Drugi suprug bio je vlasnik jednog pornostudija Jay Grdina, a braku su bili od 2003. do 2006. godine. Za to vrijeme on je bio jedini muškarac s kojim je snimala scene, a tijekom tog braka saznala je i da boluje od raka kože. Iako je on uklonjen operacijom, Jenna je ubrzo nakon što je saznala dijagnozu pobacila njihovo dijete te više nije mogla zatrudnjeti s njim, a sav taj stres doveo je do razvoda.

2006. godine na popularnom Myspaceu Jenna je upoznala bivšeg UFC borca Tita Ortiza, s kojim je 2009. godine dobila blizance, no par se rastao 2013. godine.

Jenna je dio svoje nekadašnje ljepote uništila burnim životom, ovisnošću o drogama, ali i plastičnim operacijama.