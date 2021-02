Pomirili su se scenarist Peter Morgan i glumica Gillian Anderson koji su prekinuli u prosincu prošle godine.

Nakon što su u prosincu prošle godine iznenadili javnost prekidom četverogodišnje veze, scenarist Peter Morgan i glumica Gillian Anderson svojoj su ljubavi odlučili pružiti još jednu šansu.

Tvorac serije "Kruna" ostavio je producenticu Jemimu Goldsmith s kojom se upustio u aferu brzo nakon prekida s Gillian i pridružio se svojoj bivšoj u Pragu gdje će ona sljedećih nekoliko mjeseci snimati film "White Bird: A Wonder Story".

"Peter je proganjao Jemimu i uvjeravao ju da će biti sjajan par, a sada se vratio Gillian", kazala je za Daily Mail Jemimina prijateljica.

"To se dogodilo prošlog tjedna, ona je još uvijek jako utučena zbog svega", dodala je.

Podsjetimo, Gillian i Morgan prvi put su prohodali 2016. godine, a tijekom četiri godine veze postali su jedan od omiljenih britanskih parova. Jedno drugo su podržavali međusobno u karijerama i često su se zajedno pojavljivali u javnosti, odlazili na večer, ali i na dodjele nagrada i slična događanja.

Peter je svojoj dragoj osigurao i ulogu u svojoj hit-seriji u kojoj je utjelovila bivšu britansku premijerku Margaret Thatcher, no netom nakon završetka snimanja odlučio ju je ostaviti.

On iza sebe ima brak s Lilom Schwarzenberg rođenom kao princeza Anna Carolina zu Schwarzenberg, s kojom se razveo 2014. godine i dobio petero djece.

Gillian ima kćer Piper koju je rodila u braku s bivšim suprugom Clydeom Klotzom za kojeg je bila udana od 1994. do 1997. godine. Ima i sinove Oscara i Felixa s bivšim partnerom Markom Griffithsom s kojim je u vezi bila do 2012. godine, a bila je i braku s Julianom Ozanneom od 2004. do 2006. godine.