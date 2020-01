Gigi Hadid i Zayn Malik prohodali su 2015. godine, a otad su prekinuli dva puta.

Manekenka Gigi Hadid i glazbenik Zayn Malik potvrdili su svoje pomirenje na njegov rođendan u New Yorku u kojem su viđeni zagrljeni i s velikim osmijesima na licima.

Podsjetimo, mladi par prvi je put prohodao 2015. godine i to samo 3 mjeseca nakon što je on prekinuo zaruke s kolegicom Perrie Edwards. Svoju vezu tada nisu u niti jednom trenutku pokušali sakriti od očiju javnosti, što je jako povrijedilo Perrie koja to nije skrivala.

Prvi put su prekinuli nakon dvije godine ljubavi, što su bili potvrdili na Twitteru, a pomirili su se samo mjesec dana kasnije. No pomirenje je potrajalo do siječnja ove godine 2019. godine. U studenom se ponovno počelo šuškati kako je par svojoj ljubavi dao treću šansu, no to je potvrđeno prošle subotu u New Yorku u kojem je duo slavio njegov rođendan.

"Gigi je oduvijek slaba na Zayna i oni imaju veliku zajedničku prošlost. Trenutno se nisu pomirili, ali su u dobrim odnosima. Prošli su kroz fazu kada su se skroz odvojili i nisu uopće komunicirali ali od nedavno se opet čuju. Ona mu je podrška, čuju se i vrlo su opušteni", izjavio je blizak izvor paru za E! News krajem prošle godine.

No više nema nagađanja, a sudeći po osmijesima, par je izgladio sve probleme. Ipak, dio javnosti negoduje zbog stalnih prekida i pomirenja mladog i poznatog para te su uvjereni kako ta veza ni ovoga puta neće opstati.

Ponajviše upozoravaju lijepu manekenku da griješi ako misli da će se stvari poboljšati te kako će ponovno iz svega izaći slomljenog srca.

Nitko od glavnih aktera još se nije izjasnio na tu temu, no i Gigina sestra Bella Hadid nekoliko se puta vraća glazbeniku The Weekndu te na kraju nismo uspjeli. Ipak, neke takve priče imaju sretan kraj, pa se nadamo da će tako biti i za Gigi i Zayna.