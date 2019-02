46-godišnji Ben Affleck 2015. godine obznanio je da se rastaje od supruge Jennifer Garner.

Ben Affleck oporavlja se nakon povratka s još jedne rehabilitacije.

46-godišnji holivudski glumac u ljeto 2015. godine obznanio je da se rastaje od supruge Jennifer Garner s kojom ima troje djece. Par se vjenčao 2005. godine, a zajedno su proveli ukupno 12 godina.

Nakon razvoda par je ostao u bliskim odnosima zbog djece, iako je Ben odmah započeo vezu s producenticom showa "Saturday Night Live" Lindsay Shookus koja mu je navodno i godinama bila ljubavnica. Nakon razvoda više ništa nije stajalo na putu njihovoj sreći.

Lindsay se brzo uselila u Benovu vilu, no ekspresno se i iselila, navodno jer više nije htjela tolerirati Benovu ovisnost o alkoholu. No glumac nije dugo patio, pa je 46. rođendan proslavio u društvu mladog Playboy modela, 22-godišnje Shaune Sexton, od koje se nije odvajao tjednima sve do ponovnog odlaska na rehabilitaciju.

Jennifer je bila ta koja ga je odvela u kliniku, a za to vrijeme ni Lindsay ni Shaune nije bio na vidiku. A čini se kako se glumac ponovno vratio bivšoj ljubavnici Lindsay koja je nedavno viđena kako izlazi iz njegovog stana.

Navodno je producentica bila ta koja je prenula njihovu vezu prije pola godine te se požalila prijateljima kako je nemoćna te kako Ben jednostavno mora sam dotaknuti dno kako bi se probudio i sabrao. Ben se odlično oporavlja, završio je snimanje čak tri filma, a navodno započinje snimanje još tri nova. pa se čini kako se stvari polako vraćaju na mjesto.

Nadamo se samo kako Ben neće ponovno posrnuti.