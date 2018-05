Thomas Markle, brat Meghan Markle, u pismu se obratio princu Harryju i napisao mu razloge zbog kojih smatra da se kraljevsko vjenčanje ne bi trebalo dogoditi.

Do još jednog velikog događaja u kraljevskoj obitelji ostala su samo dva i pol tjedna. Princ Harry i Meghan Markle sve do 19. svibnja neće se više pojavljivati u javnosti kako bi se u potpunosti posvetili pripremama za svoje vjenčanje. A neki se i dalje trude da im do tada pokušaju pomrsiti planove. Naime, strani mediji već su pisali da bivša glumica nije u dobrim odnosima s nekim od članova svoje obitelji, no njezin polubrat Thomas otišao je toliko daleko da je princu Harryju napisao pismo u kojem mu je poručio kako još nije kasno da otkaže vjenčanje jer će to, kako tvrdi, biti najveća pogreška u povijesti kraljevskih vjenčanja.

Thomas u pismu također ističe da je Meghan plitka i prijetvorna žena koja će napraviti sprdnju od kraljevske obitelji i baštine.

''Očito je da Meghan nije prava žena za tebe. Prinče Harry, zbunjen sam što vi ne vidite ono što vidi cijeli svijet. Meghanin pokušaj da se ponaša kao princeza i više je nego loš. Kakva osoba na vlastito vjenčanje ne pozove svog oca, kojeg je, usputno rečeno, dovela do bankrota dok se on trudio ispuniti joj želju da postane glumica? A sada ga je zaboravila i ostavila bez novčića. Umjesto svoje obitelji, ona na vjenčanje poziva potpune strance. Tko to radi? Vi i kraljevska obitelj trebali biste okončati ovu lažnu bajkovitu priču prije nego što to bude prekasno'', stoji u pismu Meghanina polubrata u čijem je posjedu časopis In Touch.

Dodao je da je Meghan okrenula leđa svojoj obitelj te da se svim silama pokušava prikazati kao nova princeza Diana.

''Voli se predstavljati kao osoba koja voli pomagati drugima, ali ništa od toga ne radi kad je njezina obitlej u pitanju. Ovo je njezina uloga života'', piše Thomas, koji Meghan nije vidio još od 2011. godine, kad su oboje bili na sprovodu njihove bake Doris.

S obzirom na problematičnu Tomasovu prošlost – nekoliko puta bio je uhićen, vjerujemo da se kraljevska obitelj neće ni osvrnuti na njegove pokušaje da se vjenčanje otkaže.