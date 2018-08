Da obitelj Markle nema dlake na jeziku kada je u pitanju Meghan, a ni srama, poznato je odavno.

U cijelu Markle sagu ponovno se upleo i Meghanin polubrat.

Da obitelj Markle nema dlake na jeziku kada je u pitanju vojvotkinja od Sussexa, a očito niti srama, poznato je odavno. Njihove javne prepirke već mjesecima zabavljaju ionako znatiželjnu javnost, a u uvredama na račun bivše američke glumice Meghan Markle svakako prednjače njezin otac Thomas i polusestra Susan.

Thomas Markle (Foto: Profimedia)

Duo se ne da smesti kada je u pitanju tih "pet minuta slave", a čini se kako ništa drugačiji nije niti Thomas Markle Jr., Meghanin polubrat koji se ponovno javno upleo u svađu.

No sada je upleo i njezinog supruga, princa Harryja kojeg je okrivio za to što se Meghan odrekla svoje obitelji i kontakta s njima.

Meghan Markle i princ Harry(Foto: Getty Images)

"To nije Meghan koje se ja sjećam. Meghan koju ja znam je brižna prema drugima, jer joj je to jako bitno. No od Hollywooda i serije, to što je poznata i slavna ju je itekako promijenilo. Možda misli da je bolja od drugih, pogotovo sada", izjavio je referirajući se na seriju "Suits" koja je proslavila Meghan 2011. godine.

Meghan Markle (Foto: Profimedia)

"Da sada nije s princem i da je i dalje u seriji, prestala bi raditi ovo što radi te nas došla posjetiti. Posebno tatu da se uvjeri da je on dobro", nastavio je.

Polubrat vojvotkinje ogorčen je i odnosom kraljevske obitelji prema njegovoj jer smatra da oni nisu ništa lošiji od obitelji Kate Middleton, a spomenuo je i njezinog ujaka Garyja koji ima prijavu za napad. "U svoju su obitelj dovodili outsajdere i prije nas, kao npr. Middletonove. Ne vidim po čemu je naša obitelj drugačija", zaključio je Thomas.

Princ Harry, Meghan Markle (Foto: Getty Images)

Dio javnosti odmah je komentirao da je obitelj Kate Middleton drugačija utoliko što nije toliko željna slave koje se želi dokopati na sve moguće načine.