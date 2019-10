Kendall Jenner poljubila je Bellu Hadid i objavila snimku na društvenim mrežama.

Jedne od najtraženijih i najplaćenijih manekenki današnjice Bella Hadid i Kendall Jenner poznaju se od tinejdžerskih dana i dosad su proslavile mnoge zajedničke rođendane, no Bella će posljednju proslavu pamtiti po sočnoj čestitci.

Naime, Kendall je povodom prijateljičina 23. rođendana na društvenim mrežama podijelila provokativnu snimku kako ljubi Bellu u usta, dok sjedi u njezinu krilu.

Osim što se privatno druže, djevojke često zajedno surađuju, odlično se slažu, što djelomično mogu zahvaliti iskustvu snimanja reality emisija koje dijele. Naime, Bella se povremeno pojavljivala u showu "Real Housewives Of Beverly Hills" zajedno s mamom Yolandomm koja je u to vrijeme bila udana za izdavačkog mogula i glazbenika Davida Fostera. Kendall je pak u međuvremenu sa starijim sestrama snimala "Keeping Up With the Kardashians".

"Upoznala sam je prije sedam godina preko Twittera i to je bilo prije nego što smo se počele baviti manekenstvom. Bilo mi je 14 ili 15 godina. Dogovorile smo susret i otišle na sushi, a sada smo najbolje prijateljice", izjavila je Bella u intervjuu za InStyle.

Što se poljupca tiče, snimka je raspametila Kendalline obožavatelje, pogotovo nakon glasina o tome da je gay, koje su počele kružiti još prošle godine.

"Mislim da su takve glasine počele kružiti jer nisam poput mojih sestara koje se uvijek moraju pojavljivati s dečkima. Mene nikada nisu vidjeli s dečkom, pa je to svima čudno. Mislim da nemam tu biseksualnu ili gay nit u sebi, ali ne znam. Otvorena sam za nova iskustva, nisam ni protiv čega, ali dosad se nisam u tome okušala", ispričala je Kendall u prošlogodišnjem intervjuu za Vogue.