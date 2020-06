View this post on Instagram

Kochani dziś ukazał się teledysk i piosenka promujące "365 dni"- "FEEL IT". Link dostępny min. w moim story. Enjoy ❤️ Do zobaczenia od 07.02.2020 w kinach ❤️ @iammichelemorroneofficial congratulations one more time ❤️❤️❤️