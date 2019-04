Polina Glen nova je djevojka Johnnyja Deppa.

Ruskinju Polina Glen javnost je upoznala ovih dana kao novu, misterioznu, djevojku glumca Johnnyja Deppa, s kojom je navodno spreman uploviti u bračnu luku i treći put potražiti bračnu sreću.

23-godišnja go-go plesačica i 55-godišnji glumac navodno već žive zajedno u Los Angelesu, a upoznali su se prošle godine na jednoj zabavi.

Izvor blizak Polini izjavio je za Daily Mail kako će je Johnny oženiti i kako Johnny želi otići u Rusiju upoznati njezine roditelje.

A čime je Polina osvojila slavnu holivudsku zvijezdu, možemo se uvjeriti ako pogledamo njezin profil na Instagramu. Naime, na svakoj od fotografija nalazi se ona sama, a nerijetke su i one na kojima ponosno ističe svojne bujne obline i isklesanu liniju.

Neke od najatraktivnijih fotografija svakako su one nastale u Italiji na kojima pozira u oskudnom crvenom bikiniju.

Polina je s Johnnyjem navodno posjetila i susjednu nam Srbiju, gdje je on snimao novi film, a nakon što je proglašena misterioznom djevojkom, njezin je identitet otkrio britanski Daily Mail.

Johnny je prvom braku s Lori Allison izdržao je dvije godine, no nakon nje se čak tri puta zaručio s tri glumice: Jennifer Grey, Sherilyn Fenn i Winonom Ryder, no ni s jednom nije stigao do oltara. Zatim je od 1994. do 1998. godine bio u burnoj vezi s top-modelom Kate Moss, a vezu su obilježile brojne burne svađe i demoliranje hotelskih soba, no par se nije mogao razdvojiti.

Međutim, glumac je brzo nakon prekida upoznao francusku glumicu i pjevačicu Vanessu Paradis, s kojom je ostao punih 14 godina. Iako par nikada nije stao pred oltar, imaju dvoje djece, a o prekidu su obavijestili javnost u ljeto 2012. godine.

Prekid je bio prijateljski i miran, što se ne može reći za onaj s glumicom Amber Heard, s kojom je vezu započeo 2011. godine nakon upoznavanja na setu filma "The Rum Diary". Depp je plavokosu ljepoticu poželio oženiti, što se na kraju i dogodilo 2015. godine, no nakon nešto više od godine dana Amber je zatražila razvod uz optužbe da ju je suprug fizički i psihički maltretirao.

Slučaj je trenutačno na sudu. Johnny je kratko komentirao da su to sve laži te kako je on zapravo žrtva u cijeloj priči, a njegova bivša supruga svako malo objavljuje nove dokaze, odnosno fotografije s masnicama na licu, razbijenog stana i slično.

Hoće li Johnny konačno pronaći sreću s mladom Ruskinjom, pokazat će vrijeme.