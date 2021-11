Strani mediji prenose vijest da je policija upala u dom Marilyna Mansona i zaplijenila diskove s pohranjenim podacima i to sve usred istrage i optužbi za seksualno zlostavljanje.

U kuću kontroverznog glazbenika Marilyna Mansona upali su istražitelji šerifa iz Los Angelesa i zaplijenili diskove uslijed istrage i optužbi da je seksualno zlostavljao više žena, prenosi Daily Mail.

Šerifova zamjenica Eva Jimenez potvrdila je da je 52-godišnjem Marilynu nalog za pretres uručen u njegovu domu u zapadnom Hollywoodu te da su ga detektivi počeli istraživati ​​zbog prijave o obiteljskom nasilju između 2009. i 2011. godine u Zapadnom Hollywoodu, gdje je u to vrijeme živio, a zbog kojih ga je prijavila njegova bivša Evan Rachel Wood.

Prema pisanju TMZ-a racija u njegovu domu povezana je s optužbama za napade koje Manson poriče. Detektivi Specijalne jedinice za žrtve navodno su u ponedjeljak rano ujutro otišli u kuću s nalogom za pretres i zaplijenili su tvrde diskove i jedinice za pohranu dokumenata koji će biti pregledani prije nego što slučaj bude podnesen okružnom tužitelju Los Angelesa.

Identiteti svih žena uključenih u slučaj nisu otkriveni, ali nekoliko njih je ove godine javno izjavilo da ih je Manson fizički, seksualno i emocionalno zlostavljao, a neke su podnijele tužbe. Izjavile su da ih je Manson zaključavao u malu, zvučno izoliranu staklenu prostoriju u kući, koju je nazvao "sobom loših djevojaka". Žrtve su ustvrdile da je prostor koristio kao samicu za psihičko mučenje žena.

Manson je na naslovnice medija dospio i u veljači ove godine kada je pjevačica Phoebe Bridgers tvrdila da je posjetila njegov dom kao tinejdžerica i da je on jednu od sobu zvao sobom za silovanje.

Daily Mail je ranije ovog mjeseca izvijestio da je pjevač prodao kuću na Hollywood Hillsu, istu tu u kojoj se navodno nalazila soba za silovanje po cijeni od 1.835.000 dolara.

Marilyn Manson od početaka svoje karijere medijske je stupce punio i svojim privatnim životom. S glumicom Rose McGowan bio je zaručen od 1999. do 2001. godine, no nakon prekida glumica je istaknula kako se nisu slagali u mnogočemu te su zbog toga i prekinuli. Mansona i plesačicu i manekenku Ditu Von Teese počeli su povezivati 2001., a tri godine kasnije glazbenik je kleknuo pred nju. Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji, no krajem listopada 2006., Von Teese je predala papire za razvod u kojima je kao razlog tome navela nepomirljive razlike među njima. Istaknula je i kako ne odobrava njegovo tulumarenje i veze s drugim djevojkama.

Samo godinu kasnije glazbenik je završio u vezi s Evan Rachel Wood. Nekoliko godina su prekidali i mirili se, a on ju je zaprosio na svom koncertu u Parizu 2010. godine. Nisu dugo izdržali zajedno te su godinu dana kasnije zauvijek prekinuli. Američka fotografkinja Lindsay Usich je 2012. godine u jednom intervjuu rekla da je djevojka Marilyna Mansona, no tek nekoliko mjeseci kasnije par je potvrdio svoju vezu. Prošle godine on je u intervjuu koji je dao Nicolasu Cageu rekao da se vjenčao na privatnoj ceremoniji usred pandemije koronavirusa, a odabranica njegova srca upravo je Lindsay.

Početkom ove godine našao se na udaru kritika jer ga je desetak žena s kojima je bio u nekoj vrti veze optužilo za seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje. Ashley Morgan Smithline za časopis People progovorila je o zlostavljanju koje je proživjela tijekom njihove veze.

"Izrezao bi me po trbuhu i onda bi pio moju krv. Nakon toga bi me tjerao da ja pijem njegovu", kazala je. Pjevač se u veljači ove godine oglasio na optužbe na svojem Instagramu tvrdeći da su njegovi intimni odnosi uvijek bili u potpunosti sporazumni s njegovim partnericama.

