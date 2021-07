Pojavile se tvrdnje da je najstariji sin Angeline Jolie i Brada Pitta, 19-godišnji Maddox zapravo ukraden svojoj kambodžanskoj obitelji.

Javnost će uskoro imati priliku pogledati dokumentarni film kojem je cilj ukazati na potencijalne neetičke metode korištene tijekom posvajanja djece iz Kambodže, a uključuje i istraživanje je li sin Angeline Jolie i Brada Pitta, danas 19-godišnji Maddox možda ukraden svjojoj biološkoj obitelji.

46-godišnja Angelina posvojila je Maddoxa još 2000. godine uz pomoć agentice za posvajanje Lauryn Galindo koja je četiri godine nakon toga završila u zatvoru zbog optužbi za krivotvorenje dokumenata, odnosno američkih viza za tamošnju siročad.

Redateljica filma "Ukradena djeca" je 21-godišnja studentica filma i marketinga na Sveučilištu Massachusetts, Elizabeth Jacobs čiji su roditelji također angažirali Lauryn kako bi im olakšala posvajanje djeteta iz Kambodže. Prema pisanju The Suna ona je i više nego odlučna u otkrivanju prave istine o tim slučajevima kojih je otprilike bilo između 800 i 1600 i to u razdoblju između 1997. i 2001. godine.

U to su vrijeme Lauryn i njezina sestra Lynn Devin vodile agenciju za posvajanje pod nazivom "Seattle International Adoptions", a nedugo nakon što je Angelina posvojila svog sina, suočile su se s kazneninm prijavima.

Lynn je dobila novčanu kaznu u iznosu od 150 tisuća dolara, dok je Lauryn završila u zatvoru. Kada je cijeli skandal razotkriven američka je vlada uz još nekoliko drugih zemalja maknula Kamboždu s liste za posvajanje djece, a Angelina je izjavila kako ne zna ništa o ilegalnoj trgovini djecom, no nije imala dokaza da je Maddox uistinu bio siroče.

Glumica je tada inzistitala na tome da je dobila sva moguća uvjerenja kako Maddoxova biološka majka nije živa i da nikada ne bi mogla ukrasti tuđe dijete.

Inače, Lauryn negira da je njezina agencija poslovala ilegalno i naziva samu sebe dječjim herojem. Dodala je u jednom od intervjua i kako nema razloga vjerovati da je Maddoxovo posvajanje bilo protiv bilo kakvih pravila i potvrdila da je blisko surađivala s Angelinom.

Angelina i njezin bivši suprug Brad Pitt dijeli zajedničko skrbništvo nad šestero djece, 12-godišnjim blizancima Vivienne i Knoxom, 15-godišnjom Shiloh, 19-godišnjim Maddoxom, 16-godišnjom Zaharom i 17-godišnjim Paxom.

Maddox je dakle posvojen iz sirotišta u Kambodži, dok je Zahara posvojena iz Etiopije, a Pax iz Vijetnama.

Inače prije četiri godine je kambodžanski socijalni radnik, odnosno humanitarac Mounh Sarath tvrdio da je Maddoxova dokumentacija lažna i izjavio kako se on sam potpisao na dječakovim posvojiteljskim papirima kao otac kako bi ubrzao cijeli proces.

Unatoč tome, ne postoji sugestija da su Angelina i njezin bivši suprug Billy Bob Thornton s kojim je tada bila u braku znali nešto o tome ili da su kasnije ona i Brad Pitt koji je također službeno posvojio dječaka dobili neka nova saznanja.

Inače, Angelina je režirala film "First They Killed My Father" o genocidu koji se dogodio na 1,7 milijuna Kambodžana u razdoblju od 1975. do 1979. godine za vrijeme komunističkog režima diktatora Pola Pota. Većina ljudi preminula je od gladi, bolesti ili u masovnim pogubljenjima, a Angelina je priznala kako joj je snimanje tog filma omogućilo da bolje razumije zemlju u kojoj se rodio njezin sin.

"Ova zemlja mi puno znači, prošla je puno toga. Ovaj rat utjecao je na svakog pojedinca ovdje i željala sam moći to sama razumjeti. Ne znam mnogo o Maddoxovim biološkim roditeljima, ali vjerujem da bi preživjeli ovaj rat", izjavila je bila Angelina.