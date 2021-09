Marina Tucaković trenutačno se nalazi u bolnici, o njenom zdravstvenom stanju javnost obavještava sin.

Nakon što se legendarnoj autorici Marini Tucaković pogoršalo zdravstveno stanje, njezin sin Milan Laća Radulović je na društvenim mrežama otkrio kako je jako loše i da je rak dojke s kojim se bori već nekoliko godina uznapredovao.

"Rak s metastazama na jetri. Plućima. Mozgu. Kostima", napisao je na svom profilu na Twitteru.

Prethodno je također putem društvenih mreža u očaju zatražio pomoć jer se Marina gušila i što prije joj je bio potreban liječnik.

"Mama je imala gušenje i rekla mi je da misli da će umrijeti. Pozvao sam Hitnu pomoć, gdje radi naša bolničarka, ali ona nije mogla doći. Uputila me je na patronažnu službu, koja mi je u deset ujutro rekla da ih ponovo pozovem između 14 i 14.30, jer ne mogu prije toga stići. Tada sam preuzeo stvar u svoje ruke. U tom ludilu i panici da mi majka ne umre, napisao sam tvit kako bih što prije našao tehničara koji će doći na kućnu adresu. Brzo su stigli i dali joj terapiju", izjavio je Milan za Kurir.

Njezino loše stanje potvrdio je i suprug Aleksandar Radulović Futa.

"Marina ne može pričati, ne osjeća se dobro. Oprostite, ali nisam u stanju govoriti", rekao je za Kurir.

Marina koja se godinama bori s karcinom dojke dosad nije gubila pozitivan stav, a nedavno se prvi put u javnosti pojavila bez perike nakon što je ostala bez kose.

Autorica, koja je napisala pjesme za Severinu, Olivera, Mišu, Magazin, Zdravka Čolića i mnoge druge, gostovala je u jednoj emisiji, pri čemu nije nosila periku i imala je kapu na glavi, a osvrnula se na svoje zdravstveno stanje i karijeru. Fotografije možete pogledati ovdje.

Tom je prilikom priznala da ju pogađa što je neke poznate ličnosti ne zovu, ali nije htjela otkriti o kome se radi. No odala je s kim se čuje i tko je zove da bi provjerio kako je.

"Prije su me svi zvali, a sad tu i tamo netko nazove. Uvijek me zovu naročito ovi iz mlađe generacije, Milica Todorović. To su djeca s kojima sam ja malo radila, uvijek me pitaju kako sam, treba li mi što i to me raduje više nego da traže neki tekst. Ja sam u kontaktu sa svima s kojima sam radila", rekla je Marina.