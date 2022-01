Bob Saget je prije smrti održao nastup na Floridi, na koji se osvrnuo na svojem Twitteru, a njegova objava rastužila je fanove.

Američki glumac i komičar Bob Saget pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Orlandu u Floridi u 65. godini, objavile su lokalne vlasti u ponedjeljak.

Saget je upravo započeo turneju kao stand-up komičar i nastupio u blizini Jacksonvillea na Floridi u subotu navečer, a na nastup se osvrnuo u svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama te je najavio svoje nastupe za 2022. godinu.

"Uživao sam u večerašnjem nastupu. Zahvalna publika. Nisam imao pojma da sam večeras radio dva sata. Ponovno sam sretno ovisan o ovom sr***u. Provjerite moje datume za 2022. godinu", napisao je Saget na Twitteru uz selfie s nastupa.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3