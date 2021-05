U drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga nastupila je grupa Hurricane iz susjedne Srbije s pjesmom "Loco Loco".

Odjevene u svjetlucave crne čipkaste kostime, Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić užarile su atmosferu na natjecanju te su poput pravog uragana poharale pozornicu svojim plesnim pokretima.

Istaknule su se i jer su, za razliku od većine, pjevale na materinjem jeziku, a hoće li im to donijeti dodatne bodove, pokazat će glasovi na kraju večeri.

