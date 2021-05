Anxhela Peristeri je u finalu Eurosonga predstavila Albaniju s pjesmom "Karma".

Predstavnica Albanije na ovogodišnjem Eurosongu Anxhela Peristeri u drugoj polufinalnoj večeri natjecanja izborila je prolazak u finale.

Svoju zemlju predstavila je s pjesmom

The Karma before the storm. *See what we did here?* #Eurovision #OpenUp #Albania pic.twitter.com/Z7q0TZPHpI