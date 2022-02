Domenica Žuvela bila je kuma Hani Huljić na vjenčanju s Petrom Grašom, a djevojke su prije toga zajedno bile na šminkanju i frizuri.

Hana Huljić i Petar Grašo vjenčali su se u subotu 19. veljače, a vjenčanju godine, kako su ga mnogi prozvali, još se ne prestaje pričati.

Tako su se sada pojavile fotografije s priprema mladenke i njezine kume, pjevačice Domenice Žuvele, koje su zajedno bile na frizuri i šminkanju.

Fotografije je na Instagramu objavio njihov šminker i frizer Josip Lijić.

Lijepa Domenica odlučila se za romantične uvojke te je šminkom posebno naglasila oči te je za svoj izgled dobila brojne komplimente. Na fotkama je pozirala nasmiješena od uha do uha i već tada nije mogla sakriti sreću zbog najvažnijeg dana u životu njezine najbolje prijateljice.

Hanine fotke s priprema pogledajte ovdje.

Domenicu su pri dolasku u crvu svetog Dominika u Splitu emocije potpuno preplavile. Tamo je stigla mladencima, dok su Grašini kumovi već čekali u crkvi. Pjevač je imao čak tri kuma - umirovljenog košarkaša Dina Rađu, slovenskog chefa Tomaža Kavčića i prijatelja iz djetinjstva Šimu Poduja.

Inače, Domenicu ćemo uskoro imati priliku gledati kao natjecateljicu showa "Ples sa zvijezdama" koji se vraća na Novu TV čemu se ona jako veseli.

"Prvi put sudjelujem u ovakvom tipu zabavnog showa, pa sam zapravo jako uzbuđena jer još uvijek ne znam što me zapravo tamo čeka. Mislim da je ovo izvrsna prilika za upoznat nove ljude, naučiti nešto novo i korisno. Za mene je ovo definitivno izbacivanje iz komfor zone, ali mislim da sam na to spremna. Sretna sam što sam dobila takvu priliku i uvjerena sam da će mi ovo biti iskustvo koje ću pamtiti cijeli život. Veselim se to sve dijeliti sa svojim budućim plesnim partnerom kojeg ću tek upoznati, a nadam se samo da ćemo zajedno puno toga naučiti i još više se zabaviti što je zapravo i cijela poanta showa!" kazala je Domanica za DNEVNIK.HR.

