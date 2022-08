Lidija Vukičević ima stariju sestru Marinu koja se na voli eksponirati, no ona je jednom prilikom na Instagramu objavila njezinu fotografiju.

Glumica Lidija Vukičević (60) najpoznatija je po ulozi Violete u popularnoj seriji iz 80-ih "Bolji život", koja joj je donijela regionalnu slavu, a javnost i danas sa zanimanjem prati sve novosti iz njezina života.

Ono što mnogi ipak ne znaju je da Lidija ima i stariju sestru Marinu čiju je fotografiju glumica jednom prilikom objavila na svojem Instagramu.

"Sestra-imenica bez zamjenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me tjeraš na smijeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvijek tu. Volim te", napisala je Lidija uz fotku na kojoj su mnogi primijetili sličnost između nje i sestre.

"Marina i Lidija! Dvije ljepotice", "Prelijepa dama", "Isti su to geni", komentirali su pratitelji glumice.

Marina se ne voli javno eksponirati i ima zaključan profil na Instagramu, a nije poznato ni čime se bavi. Ono što je pak očito na prvi pogled je da, baš poput svoje sestre, vodi računa o svojem izgledu i uspješno prkosi godinama.

Lidija, s druge strane, redovito časti obožavatelje svojim fotografijama kojima uvijek izazove i nevjericu jer u sedmom desetljeću izgleda gotovo upola mlađe.

Pogledajte kako izgleda žena Dragana Bjelogrlića, rijetko se pojavljuje, a zovu je srpskom Monicom Bellucci! +12

Zbog zavodljivog izdanja naše glumice u Sarajevu su se svi okretali za njom, a netko joj je cijelo vrijeme čuvao leđa +26