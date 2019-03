Članovi benda Her's Stephen Fitzpatrick i Audun Laading te njihov menadžer Trevor Engelbrekston poginuli su u teškoj prometnoj nesreći.

Tužna vijest o pogibiji oba člana britanskog benda Her's, Stephena Fitzpatricka i Auduna Laadinga te njihova menadžera Trevora Engelbrekstona, ostavila je u šoku Veliku Britaniju.

Na službenoj Facebook stranici benda objavljena je vijest kako su glazbenici i menadžer izgubili život u prometnoj nesreći koja se dogodila u Americi, dok su putovali na koncert u Kaliforniju.

"S golemom tugom i žaljenjem javljamo da su članovi liverpulskog benda Her's, Stephen Fitzpatrick i Audun Laading te njihov menadžer Trevor Engelbrekston izgubili su živote u tragičnoj nesreći na putu u Santa Anu, u Kaliforniju. Srca su nam slomljena. Nedavno su objavili prvi album “Invitation to Her’s” i bili su na drugoj turneji u Sjevernoj Americi. Bili su jedan od omiljenih britanskih bendova pred kojima je bila svjetla budućnost. Njihova energija, živahnost i talent bili su definicija našeg izdavaštva. Bili su topli ljudi, ljubazni i zabavni. Kad god bi došli u naš ured, bio je to poseban doživljaj", stoji u objavi njihova izdavača na Facebooku.