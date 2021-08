Virginia Roberts Giuffre podigla je tužbu u kojoj tvrdi kako ju je princ Andrew seksualno zlostavljao kada je imala 17 godina.

Sin britanske kraljice Elizabete II., 61-godišnji princ Andrew optužen je za pedofiliju.

Tužbu je podigla Virginia Roberts Giuffre koja tvrdi da ju je vojvoda od Yorka seksualno zlostavljao u domu pokojnog pedofila Jeffreya Epsteina na Manhattanu i na još jednoj lokaciji dok je bila maloljetna, prenose britanski mediji.

U tužbi navodi kako je bila prodana princu koji ju je napastovao kada je imala samo 17 godina, a podnijela ju je dvije godine nakon što je Epstein pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji i 10 godina otkako se zločin dogodio.

"Ako to ne učini sada, dopustit će mu da izbjegne snositi odgovornost za svoje radnje", kazao je Virginijin odvjetnik David Boies.

U tužbi se oca dvoje djece, osim za seksualni napad, optužuje i za namjerno emocionalno zlostavljanje.

"Smatram da princ Andrew treba odgovarati za to što mi je napravio. Bogati i moćni ljudi ne bi trebali biti pošteđeni odgovornosti za svoje radnje", kazala je Giuffre u službenim priopćenju te je dodala kako se nada i da će se druge žrtve povesti njezinim primjerom i zatražiti pravdu.

Virginija je još 2019. godine izašla u medije s optužbama protiv princa Andrewa koje je on žestoko odbacio i proglasio ih lažima.

"On je bio zlostavljač. Sudjelovao je u tome. Prvi put se dogodilo u Londonu, bila sam jako mlada. Ghislaine (kći pokojnog medijskog tajkuna Roberta Maxwella) me probudila i rekla da ću upoznati princa tog dana. U tom trenutku nisam znala da će me prodati princu. Otišli smo u klub Tramp. Princ Andrew mi je dao alkohol, u VIP separeu, sigurna sam da je to bila votka. Pitao me da plešemo. Nakon toga sam otišla u auto s Epsteinom i Ghislaine, a ona mi je rekla: 'On ide u kuću i želim da mu radiš ono što radiš i Epsteinu. Nisam mogla vjerovati...", ispričala je tada.

"Nije bio neugodan ni ništa takvo, zahvalio mi je i rekao par lijepih riječ i otišao. Nisam mogla vjerovati da je i kraljevska obitelj upletena u to", naglasila je.

Princ Andrew ranije je branio i svoje prijateljstvo s Jeffreyjem Epsteinom, tvrdeći da nikada nije vidio ili posumnjao na bilo kakvo kriminalno ponašanje američkog financijaša.

Još jedna od Epsteinovih žrtava već je optužila princa. Johanna Sjöberg, tvrdila da joj je princ dirao grudi dok su bili u Epsteinovom stanu 2001. godine, no ona protiv njega nije podigla pranu tužbu.