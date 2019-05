Podsjetimo, u studenom 2017. Tony Cetinski je u Rovinju izazvao automobilsku nesreću u kojoj je poginuo 62-godišnji Ibrahim Kevljanin. Glazbeniku je u srijedu na Općinskom sudu u Pazinu započelo suđenje.

U srijedu je u Pazinu počelo suđenje Tonyju Cetinskom zbog automobilske nesreće u studenom 2017. godine koju je izazvao, a u kojoj je poginuo 62-godišnji Ibrahim Kevljanin.

Nakon što je sutkinja pročitala optužnicu, glazbenik se izjasnio kako nije kriv. Dok Općinsko državno odvjetništvo tvrdi da je Tony mogao izbjeći nesreću, odvjetnik Cetinskog, Goran Marjanović, tražio je da se iznesu svi dokazi, a podnio je i zahtjev da kod rekonstrukcije i prometnog vještačenja bude i stručnjak, što je sud odbio. Sud je tijekom jutra donio rješenje koga će ispitati kao svjedoka i koji će vještaci biti u drugim raspravama. Novi termini rasprava bit će 15. i 16. srpnja kada će se ispitati toksikolozi, prometni vještaci i svi drugi, pišu 24sata.

"Ne bih smio sad puno ništa pričati s obzirom na to da će to potrajati. Samo mogu suosjećati s obitelji unesrećenog. Nisam mogao izbjeći niti predvidjeti situaciju. Ostalo će sve biti na sudu i kako će se to razviti ne znam, ali vjerujem u pravednost suda i da će sve dobro ispitati", rekao je Cetinski.

Optužnica protiv jednog od najpopularnijih hrvatskih pjevača podignuta je početkom godine ove godine.

Cetinskog se tereti da je, kršeći propise o sigurnosti prometa, nesreću sa smrtnom posljedicom prouzročio iz nehaja. Ako mu se dokaže krivnja, prijeti mu od jedne do osam godina zatvora.

Podsjetimo, šest dana nakon te nesreće oglasio se i sam Tony Cetinski, koji je rekao da se osjeća užasno i da će mu taj prizor ostati urezan u sjećanje čitav život.

"To je jako oštar zavoj. Morate pažljivo skretati, skoro pa stati da biste uopće mogli ući između dva zida i skrenuti lijevo, a tako sam i ja postupio. Jako sporo, kao da izlazim iz parkinga, skrenuo sam lijevo i odmah nakon skretanja osjetio da se nešto dogodilo ispod podvozja automobila. Odmah sam stao i izašao iz auta. Pogledao sam ispod auta i isprva ništa nisam primijetio. Pogledao sam drugi put, iz drugog kuta, i vidio ono što sam najmanje očekivao – čovjeka. Taj će mi prizor cijeli život ostati urezan u sjećanju", rekao je tada za Gloriju.

U trenutku kada je Tony shvatio da je prešao preko čovjeka, jedino što je želio jest da je živ i da ga spasi.

"Nisam znao je li živ, ali nadao sam se da je. Uskočio sam u frizeraj preko puta vičući da zovu hitnu i policiju, a zatim da dojurio do prtljažnika tražeći dizalicu da podignem auto i oslobodim tijelo. Pokušao sam nešto učiniti da pomognem čovjeku, ali nisam uspio. Odmah nakon dolaska Hitne liječnica je konstatirala da nema znakova života. Ta nemoć, činjenica da mu ne mogu nikako pomoći, užasan je osjećaj", kazao je Tony.