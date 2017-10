Obilježavanje tužne desete obljetnice smrti Toše Proeskog kreće sutra Novoj Gradišci.

U ponedjeljak 16.10.2017. obilježiti će se deset dugih godina, otkako nas je zauvijek napustio čovjek anđeoskog lica i glasa, Toše Proeski. Upravo toga dana svatko će se na svoj način prisjetiti pjevača, koji je ostavio neizbrisivi trag među svima nama, kako svojim pjesmama, tako i humanim djelima po kojima je bio poznat.

Obilježavanje tužne desete obljetnice, kreće sutra, 14.10. u Novoj Gradišci, gdje će ispred Tošinog spomenika kod dvorane Elektrotehničke i ekonomske škole biti položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Nakon toga, sa stadiona NK Sloga u 17:00 sati, krenuti će ultramaraton od Nove Gradiške do Kruševa. Ovogodišnjim maratonom, kao i prethodno održanima, maratonci odaju počast prerano preminulom Toši Proeskom.

A uoči puta, maratonci su danas posjetili diskografsku kuću Hit Records, koja stoji iza Tošinih objavljenih albuma u Hrvatskoj. Maratonce je ugostio, skladatelj i tekstopisac, te autor nekih od najljepših pjesama Toše Proeskog, među ostalim i neponovljive 'Igre bez granica', Miroslav Rus.

"Ponosam sam na to što ste danas ovdje, jer održavate sjećanja na Tošu Proeskog, jer Toše nije bio samo pjevač, dobar čovjek, humanista, nego je bio i sportaš. Ovo što radite velika je stvar, i ja vam se divim. Čuvajmo svi zajedno ove trenutke, jer to nije samo poruka sjećanja na Tošu Proeskog, to je jedna poruka međuljudskih odnosa i razumijevanja, kojima je Toše uvijek težio", poručio je ovom prigodom Miroslav Rus.

Zahvalivši na izdvojenom vremenu i prilici da posjete Hit Records, Naum Kapričevski ispred maratonaca rekao je, 'U ime Međunarodne Fondacije Toše Proeski i u ime obitelji Toše Proeskog, diskografskoj kući Hit Records poklanjamo posebnu plaketu povodom desetog jubilarnog ultramaratona.'

Prigodu da pozdravi svoje sunarodnjake maratonce, i poželi im sretan put do Kruševa, nije propustio ni David Temelkov u društvu još dva iznimna predvodnika nove glazbene scene Marka Kutlića i Jure Brkljače.

Ovome dodajmo, kako će se u nedjelju 15.10. u 10:00 sati, u zagrebačkoj kapelici na Rokovom perivoju održati misa, gdje se svi skupa možemo prisjetiti lika i djela omiljenog pjevača.

Tošine riječi, ‘Ve Sakam Site’ (Sve Vas Volim) i danas, nakon gotovo deset godina pokazuju koliko je veliko srce imao skromni mladić, a koji je svojim djelima uvijek nesebično pomogao onima kojima je bilo najpotrebnije.

‘Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome.’, Toše Proeski

Zauvijek tvoji potpisujemo!