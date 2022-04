Za opstanak para ''Asim i Nika'' u showu ''Ples sa zvijezdama'' ove nedjelje su se borili Asim i Rebecca Krajnović, plesačica koja je zbog odsustva Nike u večerašnjoj emisiji otplesala s Asimom cha cha cha te je duhoviti glumac dobio priliku pokazati svoje plesno znanje.

Za opstanak para ''Asim i Nika'' u showu ''Ples sa zvijezdama'' večeras su se borili Asim i Rebecca Krajnović, plesačica koja je zbog odsustva Nike u večerašnjoj emisiji otplesala s Asimom cha cha cha te je duhoviti glumac dobio priliku pokazati svoje plesno znanje.

Mentorica Nika uspjela je odraditi dio plesnih treninga s Asimom za ovotjedni nastup no sudbina je odlučila drugačije te ju je radi propisane samoizolacije uslijed covida na ostatku plesnih vježbi i u konačnici na plesnom podiju morala zamijeniti Rebecca.

''Želim da se zabavite i branite boje našeg tima, pratim vas, gledam vas, navijam za vas…'' poručila je Nika plesnom paru.

Inspirirani filmom ''Groznica subotnje večeri'', kao i likom Johna Travolte, Asim je zavladao plesnim podijem u društvu Rebecce, a potom su uslijedili i komentari žirija.

''Malo mi je bilo teško shvatiti o kojem je plesu riječ, dobro da je Rebecca bila ovdje'', komentirala je Franka.

''Jako si zavladao nastupom, nije izgledalo kao da ti koreografija zadaje probleme, veliki napredak'', rekao mu je Igor.

''Bilo mi je teško bez Nike, ali hvala Rebecci koja me prekrasno vodila. Ovo je bila koreografija u kojoj sam uživao'', rekao je Asim.

O našim zvijezdama i plesačima već znamo jako puno, a danas smo imali priliku pobliže se upoznati i s profesionalnom plesačicom Rebeccom Krajnović koja je ''uskočila'' u večerašnju izvedbu te spasila stvar. Asim je ipak otplesao svoj ovotjedni zadatak, ples cha cha cha, a četvrta emisija nam je predstavila i Rebeccu.

Publici je Rebecca dobro poznato lice jer je od prve sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' dio plesne trupe Nove TV pod vodstvom Igora Barberića.

Osim showa u kojem je započela tv plesnu karijeru ističe i Supertalent, sudjelovala je u brojnim spotovima i nastupima za brojna hrvatske glazbenike i ostalim projektima.

Rebecca za sebe kaže: ''S 15 godina sam se počela baviti plesom. Do tada sam pokušavala biti odbojkašica, gitaristica i lutkarica, ali bi nakon svake aktivnosti doma još plesala pa sam došla do zaključka da nakon toliko samostalnih “koncerata” bi to mogla i upisati. Gotovo svake godine otputujem u London na plesne satove usavršavati razne stilove od baleta, jazza pa sve do hip hopa.''

Rebecca je odvažno preuzela Nikinu ulogu te se pobrinula da Asim ipak odradi plesne treninge do kraja i bude spreman za nedjeljnu emisiju.

