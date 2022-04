Slavko Sobin zadao je zadatak kandidatima showa "Ples sa zvijezdama" i to kao pobjednik prošle sezone.

Kraj sedme emisije showa "Ples sa zvijezdama" kandidatima i njihovim mentorima donio je pravo iznenađenje i to kada im se putem video obratio pobjednik prošle sezone Slavko Sobin.

On im je zadao zadatak, koji se možda samo na prvi pogled čini jednostavan i lak.

"Kao što znate pratim vas od prve emisije, izvanredni ste, tko nije izvanredan napreduje. Vidim da moja pobjeda polako pada u zaborav, osim ako ste Ivan Šarić i Viktorija Rađa! Tako da sam se odlučio pojaviti i podsjetiti vas sve kod koga je zapravo trofej. Ok, kod moje mame je, ali moj je! Put do pobjede trnovitiji je no ikad pa sam ja došao pobaciti još malo trnja po putu. Zadat ću vam nekoliko koraka, a vi svi te korake morate ubaciti u svoju koreografiju. Znači, svaki par bez obzira na to koji ples pleše. Najbolji par osvaja dodatne bodove!", pojasnio im je Slavko i pokazao korake koje je smislio za njih.

"Samo jedan par i to onaj najbolji osvaja dva boda, i to je to, ajde plešite. Sretno", poručio im je na kraju.

Slavko je u prošloj sezoni plesao s mentoricom Gabrijelom Pilić s kojom je nakon showa ostao dobar prijatelj.

"To je ogroman ponos jer je stvarno plod jako puno rada i ulaganja. Nemam sad lijep osmijeh pa sam dobio nagradu. Namučili smo se za ovo, ona se namučila, ona me trpjela. Mislim, trpio sam i ja nju, ali ovo je plod našeg zajedničkog rada i možda da je ovo nešto u čemu smo se natjecali pojedinačno, ne bi bilo toliko bitno. Ali ovo je nešto što smo nas dvoje stvorili zajedno. Kraj svemira, možda najljepši trenutak u mom životu", izjavio je Slavko za DNEVNIK.HR nakon pobjede.

