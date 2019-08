U sebi nose pravi duh Sarajeva, a njihova pjevača mnogo toga veže i uz Hrvatsku. Već više od 30 godina glazbu Plavog orkestra sluša i voli cijela regija. Otkrili su nam što ih veže uz Međimurje, ali i koja je tajna njihove dugovječnosti.

Kad i nakon više od 30 godina čuju da generacije uglas pjevaju njihove pjesme, Plavi orkestar osjeća se ispunjeno. Tako je bilo i ovog vikenda u gradu Zrinskih, gdje je 25 tisuća ljudi uživalo na najvećem koncertu koji je Čakovec ikad vidio.



''Najviše me dirnula ta neka emotivna reakcija publike, tako da mogu reći da se ovo sasvim sigurno ubraja u naših top 10 koncerata svih vremena, a imamo ih više od pet tisuća'', govori nam Saša Lošić.



Nevjerojatnom energijom, koju imaju od samog početka karijere, punili su dvorane i stadione, a tajna njihove dugovječnosti, priznaje Loša, leži tek u jednoj stvari:



''Svaki bi član grupe svakom članu grupe mogao ostaviti sve što ima i reći najpovjerljivije stvari, a da zna da on to neće zloupotrijebiti. Mislim da je to najvažnija karika, kasnije dolaze i pjesme, zajednički glazbeni interesi, ali mislim da je povjerenje ključ našeg održavanja'', smatra Saša.



Osim povjerenja među članovima benda, uspjeh pripisuje i svojem životnom motu: manje je više.



''Ne družim se sa celebrityjima, više me životu nauče obični. Mislim, svi smo mi obični ljudi, ali ljudi koji nemaju javnosti atraktivna zanimanja. Što se tiče karijere, trenutačno sam u fazi da je sve u životu tako relativno, uspjeh ili neuspjeh, biti značajan ili beznačajan, biti velik ili malen, ostaviti trag ili ne ostaviti, u ovom trenutku meni je svejedno, imam druge prioritete'', kaže.



No ovaj je Sarajlija trag zasigurno već ostavio kao jedan od najznačajnijih glasova regije. Prošle nas je godine oduševio svojim poznavanjem dalmatinskog vokabulara, a iako se s poznavanjem međimurskog ne može pohvaliti, uz taj ga kraj ipak nešto veže.



''Ne bih se htio producirati i udvarati jer nisam baš sasvim siguran u riječi, ali mogu reći da je jedan od toponima mog glazbenog odrastanja bila međimurska glazba. Taj jedan molski, melanholični štih uvijek me pratio kroz život, narodna glazba Međimurja. I to mi je ostalo i dandanas, a osjeti se i u našim pjesmama, recimo u 'Lovac i košuta' osjeti se Međimurje'', otkrio nam je.



Ove je godine već bio na ljetovanju na Hvaru, no njegovo mu najdraže godišnje doba, kaže, uvijek prebrzo prođe. O onome što ih čeka, ne razmišljaju previše, a Loša nudi i objašnjenje.



''Plavi orkestar nikad ništa ne planira, mi da smo fokusirani na karijeru, da se palimo na uspjeh, mi bismo dosad izgradili 10 puta više. Međutim, mi smo jako prirodni, mi sviramo kad osjetimo razlog za to i rijetko sviramo i rijetko izdajemo albume i onda je to lijepo i zato tako dugo traje'', smatra.

Već 19. rujna svoju jedinstvenu priču Plavi orkestar ispričat će u Zagrebu, gdje će na Rujanfestu održati, ne sumnjamo, još jedan koncert za pamćenje.

