Miranda Lambert potvrdila je da se nedavno udala za njujoroškog policajca Brendana McLoughlina.

35-godišnja country-glazbenica Miranda Lambert potvrdila je da se nedavno udala za 7 godina mlađeg njujoroškog policajca Brendana McLoughlina.

Par je u vezi tek nekoliko tjedana ili mjeseci, no plavokosa glazbenica otkrila je kako je to bilo dovoljno da shvati da je on čovjek njezina života.

"U čast Valentinova želim s vama podijeliti neke vijesti. Upoznala sam ljubav svog života i vjenčali smo se. Srce mi je puno. Hvala ti, Brendane, što me voliš zbog mene", poručila je Miranda pored nekoliko fotografija s vjenčanja kojima je i prvi put predstavila svog partnera obožavateljima.

Iako su joj oni oduševljeno čestitali na braku, mnoge je vijest itekako zatekla, jer je Miranda još u kolovozu 2018. godine bila u vezi s glazbenikom Evanom Felkerom, s kojim je prekinula nakon pola godine ljubavi.

Njezina najpoznatija veza ipak je ona s kolegom Blakeom Sheltonom, za kojeg se udala 2011. godine nakon nešto manje od 5 godina veze.

U ljeto 2015. godine pjevači su šokirali obožavatelje viješću o razvodu, a nakon nekoliko mjeseci saznalo se kako Blake već ljubi drugu pjevačicu, Gwen Stefani, s kojom je i dandanas u sretnoj vezi.

Miranda nije skrivala razočaranje takvim razvojem događaja, no čini se kako je ipak našla "onog pravog".