Jane Marczewski dirnula je građane diljem Amerike, ali i svijeta kad je napustila u showu "America's Got Talent" sa svojom pjesmom "It's Okay" te otkrila da ima tek dva posto šanse da preživi borbu s rakom.

Jane Marczewski (30) osvojila je javnost kad se pojavila u showu "America's Got Talent" i otpjevala svoju pjesmu "It's Okay, a pritom je otkrila da se bori s rakom i rasplakala žiri i gledatelje.

Pjevačica, koja je poznata po umjetničkom imenu Nightbirde, tada je dobila zlatni gumb od tvorca emisije Simona Cowella, no prije nekoliko dana je objavila na Instagramu da mora odustati od natjecanja jer joj se zdravstveno stanje pogoršalo.

"Dijeliti svoje srce sa svijetom na 'America's Got Talent' bila mi je čast i ostvarenje sna. Moje gledište ovog ljeta bilo je zapanjujuće. Kakvo čudo da se bol kroz koju sam prošla može preraditi u ljepotu koja tjera ljude širom svijeta da širom otvore oči. Od audicije zdravlje mi se pogoršalo i borba s rakom zahtijeva svu moju energiju i pažnju. Žao mi je što moram objaviti da neću moći nastaviti dalje u ovoj sezoni 'America's Got Talent'. Život ne daje uvijek predah onima koji to zaslužuju, ali to smo već znali. Hvala vam na vašoj podršci, znači mi cijeli svijet. Ostanite sa mnom, uskoro će mi biti bolje. Planiram svoju budućnost, a ne svoju ostavštinu. Prilično potučeno, ali još uvijek imam snove", napisala je Jane u dirljivoj objavi.

Uz to je dodala hashatg gledajte Jane kako pobjeđuje. Pjevačica je dobila veliku podršku pratitelja koji su istaknuli da im njezina tužna vijest slama srce i poručili su joj da je inspiracija zbog svog pozitivnog stava i hrabre borbe s bolešću.

"Već si osvojila srce Amerike. Nema tu natjecanja", "Uz tebe smo", napisali su joj.

U komentarima su se oglasile glumica Sofia Vergara i manekenka Heidi Klum koje su žiriju američkog showa. "Nedostajat će nam tvoja energija, strast i prekrasan glas na nastupima uživo", istaknula je Klum. Slične riječi joj je uputila i Vergara.

Mnoge zvijezde su joj se javile u komentarima i među njima je bio i vozač Formule 1 Lewis Hamilton.

Inače, Jane je na audiciji showa "America's Got Talent" dirnula cijeli žiri i gledatelji su mogli vidjeti kako se naziru suze u očima Heidi Klum, Sofije Vergare i Simona Cowella, koji ju je zlatnim gumbom poslao u polufinale, kada su čuli njezinu priču.

Naime, pjevačica je ispričala prije nastupa da ima karcinom koji joj se proširio na pluća, kralježnicu i jetru te da su doktori dali dva posto šanse da preživi. Marczewski je izvela svoju pjesmu "It's Okay" što je dodatno sve rastužilo jer govori o njezinim posljednjim godinama života te o tome da će sve biti u redu i da su svi ponekad izgubljeni.