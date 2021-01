Halsey je na Instagramu objavila nekoliko fotografija na kojima je u prvom planu njezin trudnički trbuh i time potvrdila da čeka svoje prvo dijete.

Vlasnica brojnih hitova i jedna od popularnijih pjevačica danas, 26-godišnja Halsey, objavila je na Instagramu da čeka svoje prvo dijete. "Iznenađenje", napisala je pjevačica u opisu fotografija na kojima pozira u toplesu s rukama preko poprsja te u pletenom badiću, dok je njezin trbuščić u prvom planu.

Brojne kolege čestitale su joj na sretnim vijestima, a ni sama pjevačica nije skrivala oduševljenje. U objavi je označila i oca svog djeteta, proslavljenog glazbenog producenta Aleva Aydina.

Mediji su par prvi put povezali u listopadu prošle godine kada su ih fotografirali na spoju. Unatoč slavi, američka pjevačica čije je pravo ime Ashley Nicolette Frangipane, nedavno je u intervjuu ispričala kako je karantenu zbog pandemije koronavirusa provela učeći za ispite na pravnom fakultetu. Želi postati odvjetnica, no nije najavljivala da će se povući iz svijeta glazbe.

Zahvaljujući hitovima kao što su pjesme "Closer", "Without Me" i "Bad at Love", Halsey je dvaput bila nominirana za nagradu Grammy, a na policama ima nekoliko zlatnih kipića, uključujući i nagradu Billboard te MTV Video nagradu. Prošle godine ju je časopis Time svrstao na popis među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.

Prije tek nekoliko dana Halsey je otkazala svjetsku turneju, a istaknula je kako je sigurnost njezine publike na prvom mjestu. "Voljela bih da je situacija drugačija", rekla je glazbenica te dodala da jedva čeka sljedeći put stati na pozornicu i vidjeti svoje obožavatelje.