Legendarna country pjevačica Dolly Parton iznenadila je javnost otkrivši da će se možda opet pojaviti na naslovnici Playboya.

Dolly je u razgovoru za Radio 5 Live rekla da je u pregovorima i kako bi voljela obilježiti svoj 75. rođendan, koji će proslaviti 19. siječnja, pozirajući za poznati erotski časopis. Dolly se na njegovoj naslovnici prvi i posljednji put pojavila prije 42 godine, odnosno u listopadu 1978. noseći crni kostim zečice.

"Da, mogla bih to napraviti ako bude sve s ukusom osmišljeno i ako oni to žele. Imat ćemo i dobar intervju uz to. Da, pričali smo o tome", rekla je Parton.

Pjevačica se ne planira uskoro umiroviti, a kaže da njezine grudi, koje su veličine 40DD i osigurane na 600.000 dolara, još stanu u kostim zečice koji je nosila prošli put za Playboy. Istaknula je kako bi bilo seksi da se pojavil na naslovnici kad navrši 75 godina.

Dolly je otkrila i da ustaje jako rano. "Ja sam ranoranilac. Oduviijek sam takva. Čak i kad odem u krevet jasno, ustanem u tri ujutro. Napravim najbolji dio svog posla između tri i sedam ujutro. Ne želim prespavati svoj život", zaključila je pjevačica.

Dolly je nedavno objavila 47. album u svojoj karijeri pod nazivom "A Holly Dolly Christmas" koji je i njezin treći album posvećen Božiću. Usto, pjevačica će glumiti u Netflixovom filmu "Christmas On The Square" koji je nazvan prema njezinoj pjesmi.

Inače, Parton je odrasla u siromaštvu, a sada se njezino bogatstvo procjenjuje na 600 milijuna dolara.