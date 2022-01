Cher je snimljena tijekom šetnje Los Angelesom, a za tu je prigodu obukla tajice u kojima je istaknula svoju besprijekornu figuru.

Legendarna pjevačica i glumica Cher sa svojih 75 godina može se pohvaliti figurom na kojoj bi joj pozavidjele i žene u dvadesetima.

Tome svjedoče i njezina najnovije fotografije koje su paparazzi snimili u Los Angelesu i koje su sve ostavile u čudu.

Cher je gradom proparadirala u tajicama koje su savršeno istaknule njezine vitke noge i ženstvene obline, a iskombinirala ih je s kratkom jaknom i sandalama s povišenom petom.

Pjevačica je nedavno na svojem Twitteru objavila svoj suludi plan vježbanja pomoću kojeg ostaje u top-formi.

Just came up from,Abs,

Zumba,Yoga,Wall Sits.

Tomm. My Step Class,

Yoga,Different Abs.🙄.

WHOA😵‍💫

Pauli has a friend,Who said a Strange thing🤔.

😉He Said

“ MOST INTERESTING THING ABOUT MAC COMMERCIAL…”SHE

STILL WALKS THE SAME WAY SHE DID WHEN SHE WAS YOUNG”