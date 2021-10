Pjevačica Bishop Briggs na partyju Vanity Faira pojavila se u prozirnoj haljini ispod koje je nosila samo tangice.

Svečani party Vanity Faira u Los Angelesu okupio je brojne poznate i slavne no na crvenom tepihu se istaknula relativno nepoznata pjevačica Bishop Briggs (29).

Ona se na crvenom tepihu pojavila u potpuno prozirnoj haljini ispod koje je nosila samo tangice i zbilje je malo toga prepustila mašti.

Gotovo potpuno gola, samouvjereno je pozirala fotografima iz raznih uglova, pa je pokazala baš sve.

A iako joj golišavost nije strana, neko je vrijeme ponajviše privlačila pažnju svojom potpuno obrijanom glavom, no kosu je sada ipak odlučila pustiti.

Bishop je inače rođena u Londonu kao Sarah Grace McLaughli, a roditelji su joj Škoti iz grada Bishopbriggs, koji je inspirirao njezino umjetničko ime.

S četiri godine s obitelji je preselila u Tokio gdje se zaljubila u karaoke i odlučila postati pjevačica te je već sa sedam počela pisati pjesme. Nakon srednje škole upisala je Glazbeni institut u Los Angelesu. Tamo je nastupala gdje god joj se ukazala prilika, a na jednom od tih nastupa uočio ju je lovac na talente i ubrzo nakot toga se njezina pjesma "Wild Horses" pojavila u reklami za Super Bowl.

Pjesma je postala hit i Bishop je potpisala ugovor s glazbenom kućom Island Records, a neke od njezinih najpoznatijih pjesama su "River", "Champion" i "The Way I Do".