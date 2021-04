John Lydon je 45 godina sa suprugom Norom Forster kojom se oženio 1979. i njoj je 2018. dijagnosticirana Alzheimerova bolest zbog čega on stalno pazi na nju, a cijeni to što ga nije još zaboravila.

John Lydon (65), koji je poznat kao vodeći pjevač britanskog punk benda kasnih 1970-ih Sex Pistols, nedavno je progovorio o teškoj temi iz svog privatnog života.

Naime, njegova 14 godina starija supruga Nora Forster boluje od Alzheimerove bolesti i on je njeguje, a tek je nedavno prihvatio da je njezino zdravstveno stanje neizlječivo i da se nikad neće poboljšati, piše The Times.

"Alzheimer je opak, iscrpljujući, polagani proces, no kroz to prolazimo zajedno. Mene nije zaboravila. Zaboravila je sve osim mene", ispričao je glazbenik.

Lydon je sa suprugom, njemačkom nasljednicom izdavačkog carstva u braku od 1979., a teška bolest joj je dijagnosticirana 2018. "Znam da će to prerasti u nešto jako, jako strašno, no suočavamo se s time s tim dostojanstveno. Mislim, bilo bi lako pobjeći i reći: 'To nije moja odgovornost, stvari nisu iste kao nekad.' No to je s*anje", rekao je John.

Kaže kako se zavjetovao supruzi da će biti skupa do kraja života i još stoji iza toga te ističe da je ponosan što čini najbolje što može za nju. Glazbenik je objasnio da se on i Nora obožavaju i vole i nakon 45 godina što su proveli zajedno.

Sretan je što ima novca da se pravilno brine o supruzi, pogotovo jer je njezin bolest jako napredovala.

Nora je nenamjerno uzrokovale požare u jednoj od njihovih kuća, a nakon slučajnih zapaljenja John je zamijenio plinske štednjake s onim električnim i on se brine za kuhanje. Smatra da nema dovoljno raspoložive pomoći za Alzheimer i kako je još dosta toga nepoznato o stadijima te boelsti.

John je ispričao i da njegova supruga posvuda nosi ružičastog medvjedića za utjehu i da se lako zbuni ako je na novom mjestu, a često zajedno gledaju komedije da bi što više aktivno promišljala.

Priznao je i da je nekad jako tužan zbog situacije u kojoj se njegova žena nalazi i sve mu teško pada, no naučio je nositi se s time. Par nikad nije imao djecu, no Lydon je postao očuh Norinoj kćeri Ariani.

Glazbenik je uvjeren da je njegova supruga pokazala prve znakove Alzheimera upravo kada je Ariane preminula prije 11 godina od raka dojke u 48. godini. Ona je bila poznata pod umjetničkim imenom Ari Up i pjevala je u grupi The Slits.

Smatrao je da je normalno i da postane skrbnik sinova blizanaca svoje pokćerke Pabla i Pedra. "Jednostavno imam u svojoj prirodi to da mi dobro ide briga za druge ljude", ispričao je John koji jako cijeni činjenicu što ga supruga unatoč bolesti i dalje pamti.