Kevin Nascimento Bueno, koji je imao 23 godine, pao je s petog kata hotelske sobe u Rio de Janeiru nakon čega je prevezen u kritičnom stanju u bolnici gdje je kasnije preminuo.

23-godišnji Kevin Nascimento Bueno poginuo je u padu s petog kata hotelske sobe u Rio de Janeiru samo 15-ak dana nakon što se oženio, izvijestio je Daily Mail.

Popularni brazilski glazbenik, koji je poznat pod umjetničkim imenom MC Kevin, stradao je u nedjelju u četvrti Barra da Tijuca. Nakon pada je u kritičnom stanju odvezen u bolnicu Miguel Coto gdje je kasnije preminuo.

Kevin se prije nešto više od dva tjedna oženio odvjetnicom Deolane Bezzerom na meksičkoj plaži. Ona je nakon tragičnog događaja objavila njihovu crnobijelu fotografiju sa svadbene ceremonije i posvetila mu nekoliko Instagram storyja.

"Na taj dan si mi u uho rekao: 'Život je sada dok nas smrti ne rastavi'. I siguran sam da nas je samo to moglo razdvojiti, nismo bili tu zbog ničeg drugog, naš cilj je bio da budemo sretni. Kako smo se smijali na kritike, kako smo brzo živjeli, zar ne? Bili smo u žurbi da budemo sretni, no tvoja nas je sudbina pratila. Otišao si i uzeo dio mene. Uvijek si bio tako nevjerojatan. Čekala sam 33 godine na tebe i napustio si me? Nije fer da odeš tako! Nije! Ljubavi moja", napisala je Deolane u srcedrapajućoj objavi.

Kevinova majka mu je također posvetila objavu na Instagramu i otkrila da su posljednje riječi koje joj je rekao bile: "Mama, volim te".

Glazbenik, kojeg na Instagramu prati 10.3 milijuna ljudi, potječe iz Sao Paula, a svoju prvu pjesmu je objavio 2013. kada je imao 16 godina. Riječ je o pjesmi "Cavalo de Troia" koja je poznata pod engleskim nazivom "Trojan Horse" i ima stotine milijuna pregleda na YouTubeu.

Njegovi obožavatelji se upravo ispod tog hita opraštaju od Kevina i pišu kako još ne mogu vjerovati da ga više nema.