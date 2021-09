Armenski pjevač Hayko predstavljao je svoju zemlju na Eurosongu 2007. godine, a preminuo je u 49. godini od posljedica koronavirusa.

Armenski glazbenik Hayko preminuo je u 49. godini od posljedica koronavirusa, javlja Radio Times. Pjevač čije je puno ime Hayk Hakobyan prošloga je tjedna objavio da se zarazio koronavirusom, a završio je u bolnici u gradu Yerevan.

Eurosong je na svojim službenim kanalima objavio službenu izjavu. "Jako nam je žao čuti da je armenski glazbenik Hayko preminuo. Hayko je svoju zemlju predstavljao na Eurosongu 2007. godine pjesmom "Anytime you need", a plasirao se na osmo mjesto. Zauvijek ćeš biti u našim srcima", stoji na službenom Twitteru Eurosonga.

We’re very sorry to hear of the passing of Armenian artist Hayko.



Hayko represented his country at Eurovision 2007 where he finished 8th with his touching ballad ‘Anytime You Need’.



You will always be in our hearts ❤️💙🧡 pic.twitter.com/S0iRQgHAUY