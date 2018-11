Pjevač Dragan Kojić Keba i snaha Severina u bliskim su odnosima od njezine udaje za Igora Kojića.

Folk-zvijezda Dragan Kojić Keba uskoro će proslaviti 30 godina karijere.

Povodom toga održat će veliki koncert u beogradskom Sava centru 4. prosinca na kojem će mu se pridružiti i jedna od najvećih regionalnih zvijezda Severina koja mu je snaha.

Njegov sin Igor suprug je 46-godišnje pjevačice za koju Keba ističe da mu je poput kćeri. "Severina će biti na koncertu, a na koji način, neka zasad ostane tajna. Ne treba mi nikakav reklamni trik što se toga tiče. Mi smo obitelj i očekuje se njezin dolazak", otkrio je Keba za Kurir.

"Otkako su se ona i Igor vjenčali, smatram ju članom obitelji i gledam ju kao na svoju kćer Natašu. Zanimljivo je da o Severini nisam skoro ništa znao do prije tri godine. Čuo sam samo za njezino ime i pjesmu 'Ja samo pjevam'. Sad ju uvijek izvodim, iako sam naučio i sve ostale, a i ona zna svaku moju", nastavio je poznati folker, koji od Severine i Igora priželjkuje unuče u skorije vrijeme.

Severinina sina Aleksandra iz propale veze s Milanom Popovićem smatra pravim unukom. "Siguran sam da će im bog podariti zajedničko dijete, a njezina sina prihvaćam kao svog. On mene najviše voli. Često mu kažem da sam ja njegov 'lažni deda' i to mu se sviđa, ali me voli kao pravog. To ne možete opisati riječima, ta se ljubav vidi u pogledima", zaključio je.

I Severina je jednom prilikom na Instagramu otkrila koliko voli svog svekra. "Sveki moj, sretan ti rođendan, volin te do neba i nazad pa okolo, i livo i desno, a najviše volin tvoje srce. Želim ti sve najlipše na svitu i hvala ti što si mi ka otac, a Aleksandru dida kojeg obožava... A to mora da je magija, Kebo", napisala mu je ispod zajedničke fotografije početkom listopada.