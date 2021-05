Društvene mreže preplavili su negativni komentari na račun naziva pjesme izrealske predstavnice na Eurosongu Eden Alene.

Izraelska pjevačica Eden Alene jedna je od desetero finalista Eurosonga koji su odabrani na prvoj polufinalnoj večeri, no njezin nastup ostao je u sjeni aktualne političke situacije u njezinoj zemlji.

Iako je Alene uspješno otpjevala najvišu notu na u povijesti natjecanja te je cijelu izvedbu začinila i promjenom kostima, mnoge je razbjesnio naziv njezine pjesme "Set Me Free", što u prijevodu s engleskog znači "oslobodi me".

Negativni komentari na ime pjesme preplavili su društvene mreže, a ljudi su uz njih stavljali i heštegove kojima su pozivali na oslobođenje Palestine.

"Set Me Free? Ne bih to nazvao ironijom, ali samo zato što je besramno licemjerje."

"Što mislite o tome da oslobodite Palestince, Izrael?"

The perfect message from Israel tonight at #Eurovision2021 as half the country cowers in bomb shelters. #SetMeFree pic.twitter.com/NvpCsnfLVO — Eylon Levy (@EylonALevy) May 18, 2021

"Sjajna poruka od Izraela dok im je pola zemlje pokriveno skloništima od bombi."

How ironic is it that #ISR send a song called #SETMEFREE to #Eurovision .. isn’t that exactly what #Palestine want ? — ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟𝔾𝕒𝕝𝕝𝕚𝕗𝕣𝕖𝕪𝕒 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@QueenGallifreya) May 18, 2021

"Nije li ironično što je Izrael poslao pjesmu naziva 'Oslobodi me' kada je upravo to ono što Palestinci žele", "Je li Izrael zbilja poslao pjesmu koja se zove 'Oslobodi me' na Euroviziju dok provode genocid nas Palestincima?", "Imaju obraza pjevati pjesmu tog imena dok predstavljaju zemlju koja ugnjetava ljude i provodi genocid. Ovo je bolesno i izopačeno", "Dobra pjesma, ali šteta što je iz Izraela", "Izraelska pjesma na Euroviziji se ne može zvati Oslobodi me. Ne. Diskvalifikacija. Idite kući", još su neki od bijesnih komentara s Twittera.

Osim Izraela, prolazak u finale Eurosonga u prvoj polufinalnoj večeri izborili su i Norveška, Rusija, Azerbajdžan, Malta, Litva, Cipar, Švedska, Belgija te Ukrajina.

Druga polufinalna večer Eurosonga održat će se u četvrtak 20. svibnja, dok je samo finale zakazano za subotu 22. svibnja.