Woody Harrelson popio je koju čašicu previše te je zbog toga dobio popriličnu minutažu u televizijskom prijenosu.

Ako se o nečemu danas priča, onda je to senzacionalno finale Wimbledona.

Spektakularni finalni meč pobjednika Novaka Đokovića i Rogera Federera doista je nešto o čemu će se još dugo pisati, no čini se kako je bilo uzudljivo i u finalu muških parova.

drunk woody harrelson being kept from his seats at wimbledon is a huge mood pic.twitter.com/kjh7rMZt0p — #1 Woody Harrelson @ Wimbledon Documentarian (@TylerRuinsTV) 13 July 2019

Tamo se za spektakl pobrinuo poznati holivudski glumac Woody Harrelson, koji je bio u poprilično veselom izdanju.

can someone check on woody pic.twitter.com/LFunpC0pNj — #1 Woody Harrelson @ Wimbledon Documentarian (@TylerRuinsTV) 13 July 2019

Preciznije, glumac je popio koju čašicu previše te je zbog toga dobio popriličnu minutažu u televizijskom prijenosu.

Tako je plazio jezik, imao šokirani izraz lica kada je lopta udarila jednog od igrača u međunožje, igrao se sa šeširom, a u jednom trenutku zaštitar mu je zabranio povratak na tribine, pa je dotični stao na stepenice te samo nastavio piti.

woody is entering the next plane of existence pic.twitter.com/cqlQqjQfje — #1 Woody Harrelson @ Wimbledon Documentarian (@TylerRuinsTV) 13 July 2019

Nakon što ga je zaštitar pustio do njegova sjedala, Woody se nasmijao te krenuo smjestiti se, no čašu nije ispuštao iz ruku.

Društvene mreže preplavile su objave na tu temu te je tako Woody postao zvijezda Wimbledona, unatoč činjenici da reket nije primio u ruke.