Piers Morgan istaknuo je da je Meghan Markle izgovorila puno urnebesnih, krupnih kaži i da bi njoj bilo vjerovati kao da vjeruje Pinokiju.

Piers Morgan dao je otkaz u emisiji "Good Morning Britain" početkom ožujka nakon oštrih komentara o Meghan Markle i princu Harryju zbog intervjua s Oprah Winfrey.

No britanski voditelj još nije završio s kritikama na račun kraljevskog para. Kako piše Mirror, Piers je u razgovoru s Tuckerom Carlsonom sa streaming servisa Fox Nation usporedio Meghan sa izmišljenim dječjim likom Pinokijem kojem naraste nos svaki put kad izgovori neku laž.

Istaknuo je kako je Markle rekla mnoštvo laži u intervjuu s Oprah i kaže kako je dokazano da ih je barem 17.

"Ne znam zašto bih trebao vjerovati ljudima koji ne govore istinu. Znaš, bilo je puno urnebesnih, krupnih laži u tom intervjuu da iskreno na kraju mislim da bi bilo reći da joj vjerujem kao da kažem da vjerujem Pinokiju. Mislim, zašto bih?", ispričao je Morgan Carlsonu.

Kada je riječ o Meghaninim tvrdnjama u intervjuu, jedna od njih je da su se ona i princ Harry vjenčali tri dana prije raskošnog vjenčanja u dvorcu Windsor. Ona i princ su rekli da su bili sami s nadbiskupom Canterburyja na intimnoj ceremoniji, no to je nemoguće jer je protivnom zakonu. Sam nadbiskup je to porekao i ispričao da su prije vjenčanja imali tek privatne razgovore.

Markle je rekla da je bila ušutkana dok je živjela u Velikoj Britaniji s princem Harryjem. No imala je 73 javna pojavljivanja na kojima je država govore, a uređivala je i jedan broj britanskog magazina Vogue.

Meghan je istaknula da njezin muž, princ Harry želi privatnost tijekom života u Los Angelesu. Piersa je i to nasmijalo jer je Harry gostovao u emisiji "The Late Show" i vozio se Beverly Hillsom s poznatim komičarem Jamesom Cordenom u busu otvorenog gornjeg kata.

Markle je također tvrdila da su joj ljudi iz Buckinghamske palače uzeli putovnicu, ključeve i vozačku dozvolu. No u isto vrijeme je putovala diljem svijeta s mužem.

Rekla je i da su odbili njezinom i Harryjevom sinu Archieju dati titulu zbog boje njegove kože te da su se bojali kako će izgledati kad se rodi.

Usto, ispričala je i da nije ništa znala o kraljevskoj obitelji nisi ju je istraživala na internetu. No u isto vrijeme njezina nekad najbolja prijateljica je objavila njihovu zajedničku fotografiju ispred Buckinghamske palače s putovanja na kojem su bile kao tinejdžerke. Otkrila je i da je Meghan imala knjigu o princezi Diani i oduvijek joj se divila.