Harry i Meghan tužili su tabloid Daily Mail, a sad im je stigao odgovor kolumnista Piersa Morgana.

Meghan Markle odlučila se obračunati s britanskim tabloidom Daily Mailom zbog objave jednog njezina privatnog pisma.

Iako su princ Harry i njegova supruga Meghan Markle dosad tvrdili kako ih tračevi ne diraju te kako se bivša glumica odlično drži unatoč svim uglavnom negativnim komentarima o sebi u medijima, čini se kako to baš i nije tako.

Naime, kraljevski par odlučio je tužiti tabloid Daily Mail zbog povrede njihove privatnosti, tj. objave Meghanina privatnog pisma. Vojvoda od Sussexa objavio je kako su on i njegova Meghan jednostavno bili prisiljeni potegnuti tako radikalan potez zbog "nemilosrdne propagande" koja se provodi protiv Meghan.

Odvjetnički ured Schillings, koji zastupa Meghan Markle, podnio je tužbu protiv lista zbog kampanje objavljivanja netočnih tekstova koji nanose štetu njezinu ugledu. Tužba je podnesena pred Visokim sudom protiv nedjeljnog lista i izdavačke kuće Associated Newspapers zbog zloupotrebe osobnih podataka, kršenja autorskih prava i Članka o zaštiti podataka iz 2018.

Pretpostavlja se da je princ Harry taj koji je potaknuo Meghan da tuže Daily Mail, i to zbog njegova bolnog sjećanja na smrt majke i propagandu koja se godinama o njoj širila. Naime, vjeruje se kako je Lady Di poginula upravo zbog bijega od paparazza koji su je slijedili u stopu.

"Izgubio sam majku, a sada gledam kako moja supruga postaje žrtva istih moćnih sila. Već sam vidio što se događa kada nekoga koga volim više ne gledaju niti se prema njemu odnose kao prema stvarnoj osobi", poručio je Harry. Tužbu financira kraljevski par, a novce od tužbe kane donirati dobrotvornoj organizaciji za borbu protiv nasilja.

A sada se oglasio i spomenuti tabloid, točnije njihov poznati kolumnist Piers Morgan koji je poznat po svojoj netrpeljivosti prema kraljevskom paru, posebno njegovom nježnijem djelu. To je i sam priznao na početku kolumne kao odgovora na tužbu, no istaknuo je kako par na svojoj prvoj turneji sa sinčićem Archiejem po Africi nije učinio niti jednu lošu stvar do spomenute tužbe.

"Ono što me iritira kod ove tužbe nije sama tužba, već histerična i prekomjerna izjava koja ju prati. Zašto objavljivati rat novinarima u tjednu kada se o njima pisalo samo pozitivno? Ponovno ne znam što je njima u glavi, posebno kada je došlo do nas da o tužbi nije znao nitko u Buckinghamskoj palači", započeo je Piers, a onda je krenuo dalje u revijalnom tonu.

"Ovo mi se čini kao još jedan katastrofalan PR neuspjeh kraljevskog para, onaj koji je upropastio sav dobar posao kako bi popravili narušeni imidž nakon dugog razdoblja kritiziranja. I da budemo brutalno iskreni: za većinu loših kritika su si sami krivi. Ne možete natjerati javnost da plati 2,4 milijuna funti za obnovu vašeg luksuznog i besplatnog doma, a zatim odbijate da vas fotografiraju na Wimbledonu. Ne možete priređivati pola milijuna dolara vrijednu zabavu darivanja djeteta u New Yorku, a zatim na Twitteru pričati o suzbijanju siromaštva. Ne možete uživati u svjetskoj slavi zbog kraljevskog vjenčanja, a zatim odbiti podijeliti osnovne detalje ili fotografije svog djeteta. To nije način na koji se ponaša kraljevska obitelj."

Morgan ističe kako Meghan i Harry sebe ne vide tako, već kao "siromašne, jadne i neshvaćene žrtve groznih novinarskih nasilnika". Također, okomio se na Harryja kako je potpuno pao pod utjecaj svoje supruge, jer prije nikada ne bi imao takve izjave kakve ima sada. "Kad oženiš holivudsku glumicu, nažalost, takav patetični stav dolazi s tim", istaknuo je nadalje Morgan.

Kolumnist se osvrnuo i na činjenicu kako se u izjavi Harry dotaknuo svoje tragično preminule majke, princeze Diane. "Razumijem zašto princ prezire tabloide nakon smrti voljene majke koja mu je morala biti užasno teška kao dječaku od samo 12 godina. No budimo vrlo jasni - mediji nisu ubili Dianu, pijani vozač jest. Diana je tada bila najveća zvijezda na svijetu te vas kao tadašnji urednik uvjeravam da se bezobzirno igrala s medijima jednako kao što su se oni s njom. S medijima je radila kako joj je odgovaralo, jednako kao što to čini Meghan s časopisima People i Vogue. No uz dužno poštovanje Meghan, ona nije u Dianinoj ligi što se tiče slave. Stoga je vrlo pogrešno i neukusno od Harryja da majku uspoređuje sa suprugom. I prije nego me napadnete kako ne znam kako je to izgubiti roditelja tako rano, moj je otac umro dok sam ja bio jako mlad."

Morgan je dodao i kako ne razumije kako Meghan pati zbog natpisa u medijima kada je sama izjavila kako nikada ne čita članke o sebi? "Imam malo vremena za Meghan otkad je prestala biti dobra samnom nakon što je upoznala princa. To je označilo zabrinjavajuću osobinu lika željnog društvenog penjanja koji je bio u stanju odbaciti sve dotadašnje prijatelje pa i članove obitelji ako bi osjetio kako bi oni mogli biti prijetnja njegovom ambicioznom usponu na ljestvici slavnih."

"Ono što ja osobno mislim o njoj irelevantno je za situaciju koja je zapravo potaknula ovu bitku s medijima, a to je prekid njezinih veza s ocem. Nema sumnje da je Thomas Markle pogriješio što je prodao fotografije prije vjenčanja svoje kćeri, kao što je to i sam priznao. No je li to doista bio razlog da bude zauvijek protjeran na tako bezdušan način? Vrlo je neobično da Harry nikada nije upoznao svog svekrva i da ga je Meghan sada izbacila iz svog života", nastavlja Morgan.

Istaknuo je kako je Thomasa intervjuirao nekoliko puta te kako se radi o "normalnom i dragom čovjeku koji nije znao kako se nositi s nevjerojatnom slavom svoje kćeri nakon što se zaručila za britanskog princa".

"Umjesto da mu pomognu, oni su ga kaznili zbog glupe pogreške, čovjeka koji je svoju kćer odgajao s puno brižnosti i ljubavi. Thomas je Meghanino privatno pismo dao novinama nakon što je ona dopustila njezinim prijateljima da ga blate u časopisu People, kako bi pokazao drugu stranu. Sudite mu koliko želite, no zamislite kako je njemu bilo svih ovih godina. Nije upoznao svog unuka. Thomas nije anđeo, ali nije niti vrag i trebalo bi mu dopustiti slobodu govora."

"Umjesto kretanja u rat s novinama na ovaj apsurdni način, Harry bi se trebao spustiti sa svog histeričnog i visokog konja užarene glave te ispraviti trzavicu koja tišti Meghan - sklapanjem mira s njezinim ocem", zaključio je.