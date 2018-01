Piers Morgan često krizira Kim Kardashian zbog njene ljubavi prema golišavim fotografijama.

Poznati voditelj i novinar Piers Morgan poznat je po svojim javnim svađama s Kim Kardashian pa je ni sada nije propustio prozvati. Naime, Kim je na Instagramu objavila fotografiju svojih golih grudi na što je Piers u emisiji "Good Morning Britain" rekao da bi trebala stati. "Skloni ih, za Boga miloga", napisao je na Twitteru Piers.

Ovo nije prvi put da se Morgan osvrnuo na golišavost slavne reality zvijezde. "Znam da ti je muž u velikom dugu, ali Kim, ovo je apsurdno. Želiš li da ti ja kupim nešto odjeće?", pitao je Piers preko Twittera Kim nakon što je objavila 2016. godine goli selfie.

Rekao je i kako smatra da Kim ne promiče feminizam, a sve nakon što je s Emily Ratajkowski također pozirala gola. "Radi to zbog osnaživanja mladih žena i zbog feminizma, no po mom mišljenju to nije i ne može biti feminizam. U krivu je kad priča o golišavim selfiejima. Šalji ih Kanyeu. Nemam problem s tim da to radi u svoje slobodno vrijeme. No, raditi to ispred milijuna mladih djevojaka. Radi li se stvarno o mjerilu uspjeha u svijetu? Ne, ne radi. Budi cool, budi seksi, budi dama. To je pravo osnaženje", zaključio je svojedobno Morgan na temu Kim Kardashian.